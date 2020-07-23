«Пока и кондукторам, и пассажирам привычнее бумажные билеты». В автобусном парке Слуцка рассказали, могут ли появиться электронные проездные

С 10 июля наряду с бумажными билетами жители Слуцка могут приобретать и электронные с помощью QR-кода через мобильное приложение «Оплати». «Кур`ер» узнал, в каких автобусах работает бесконтактная система, пользуется ли она спросом и могут ли в Слуцке появиться электронные проездные.

Сколько автобусов оснащены QR-кодами

Геннадий Козловский, заместитель директора автобусного парка № 2, рассказал, что системой электронной оплаты проезда оборудованы 44 автобуса, которые сегодня ежедневно курсируют по городским маршрутам.

Реклама

Востребована ли новая услуга у случчан

«Сейчас ежедневно продаётся более 30 электронных билетов. Возможно, эта цифра не такая уж большая, но с каждым днём мы наблюдаем прирост. Думаю, должно пройти время, чтобы случчане стали активнее пользоваться данной услугой. Пока всё же и пассажирам, и кондукторам привычнее пользоваться бумажной версией», — ответил он.

Могут ли в Слуцке появиться электронные проездные

Что касается электронных проездных, то здесь всё будет зависеть от спроса пассажиров, считает Геннадий Козловский.

Приобретать электронные проездные можно тем же способом, что и электронные талоны — через мобильное приложение «Оплати». С той лишь разницей, что талончик можно купить только в автобусе, отсканировав QR-код, а проездной — в любом удобном месте, зайдя во вкладку «Проездные билеты».

«Пока мы не планируем вводить электронные проездные. Но если эта услуга будет востребована среди пассажиров, то, возможно, появятся и они. Пока об этом говорить рано. Всё будет зависеть от спроса населения», — отметил Геннадий Козловский.