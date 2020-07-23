«Лёгкие, как пух». Случчанка поделилась рецептом пирожков с вишней

Случчанка Ирина Корбут, которая увлекается выпечкой, поделилась рецептом сдобных пирожков с вишнёвой начинкой, которые можно испечь на слуцких дрожжах (Interferm).
«Лёгкие, как пух, от души наполненные сладкой вишней, нереально вкусные. Эти пирожки заслуживают только превосходных эпитетов. Порадуйте себя и своих близких!» — сказала Ирина Корбут.
Ингредиенты
Сдобное тесто:
- 300 г пшеничной муки в/с
- 70 мл тёплой воды
- 5 г соли
- 55 г сахара
- 18 г прессованных дрожжей
- 2 яйца
- 30 г растопленного сливочного масла
Вишнёвая начинка:
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- 350 г замороженной вишни (270 г ягод, 80 г сока)
- 110 г сахара
- 30 г крахмала
- 20 г сливочного масла
- корица (по вкусу)
Крошка песочная:
- 30 г сливочного масла
- 35 г сахара
- 40 г пшеничной муки
- 4 г ванильного сахара
Дополнительно:
- 1 взбитое яйцо и 20 мл молока для смазывания
Приготовление
- В чашу для теста положить дрожжи, 1 ст.л. сахара от общего количества, добавить часть тёплой воды и перемешать. Добавить пару ложек муки от общего количества, перемешать и накрыть плёнкой. Убрать опару подходить в тёплое место на 40 минут.
- В чашу вбить яйца, добавить к ним оставшийся сахар, соль, перемешать.
- В подошедшую опару влить яичную смесь и растопленное сливочное масло (не горячее), добавить остаток тёплой воды и перемешать. По частям добавляя муку, замесить тесто.
- Готовое тесто выложить в ёмкость, смазанную маслом, и, накрыв плёнкой, убрать в тёплое место подходить на 3 часа. За это время тесто нужно два раза обмять.
- Замороженную вишню выложить на сито, чтобы стёк сок (разморозить).
- В сотейник поместить вишню, сливочное масло, корицу и сахар и прогреть, помешивая, до кипения. В сок от вишни добавить крахмал, размешать и ввести в вишню. Проварить в течение 2 минут. Охладить.
- Подошедшее тесто разделить на 12 кусочков, приблизительный вес каждого кусочка без начинки — 45 г.
- Каждый кусок теста округлить и дать отдохнуть 5−10 минут.
- Из каждого шарика сделать лепёшку, выложить в центр 1 ст.л. начинки, защипнуть края. Выложить на противень, накрыть плёнкой и оставить ещё на 30−40 минут.
- Холодное сливочное масло обвалять в муке (так оно меньше тает в руках), натереть на тёрке в эту же муку. Перетереть всё в крошку, добавить сахар, ванилин и перемешать (это будет крошка для пирожков).
- Подошедшие пирожки смазать желтком с молоком.
- Присыпать пирожки крошкой.
- Выпекать в духовке 25 минут при 180−200°C.
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