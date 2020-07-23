«Лёгкие, как пух». Случчанка поделилась рецептом пирожков с вишней

Ольга Паздерина
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Случчанка Ирина Корбут, которая увлекается выпечкой, поделилась рецептом сдобных пирожков с вишнёвой начинкой, которые можно испечь на слуцких дрожжах (Interferm).

«Лёгкие, как пух». Случчанка поделилась рецептом пирожков с вишней
Фото: Ирина Корбут
«Лёгкие, как пух, от души наполненные сладкой вишней, нереально вкусные. Эти пирожки заслуживают только превосходных эпитетов. Порадуйте себя и своих близких!» — сказала Ирина Корбут.

Ингредиенты

Сдобное тесто:

  • 300 г пшеничной муки в/с
  • 70 мл тёплой воды
  • 5 г соли
  • 55 г сахара
  • 18 г прессованных дрожжей
  • 2 яйца
  • 30 г растопленного сливочного масла

Вишнёвая начинка:

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  • 350 г замороженной вишни (270 г ягод, 80 г сока)
  • 110 г сахара
  • 30 г крахмала
  • 20 г сливочного масла
  • корица (по вкусу)

Крошка песочная:

  • 30 г сливочного масла
  • 35 г сахара
  • 40 г пшеничной муки
  • 4 г ванильного сахара

Дополнительно:

  • 1 взбитое яйцо и 20 мл молока для смазывания

Приготовление

  1. В чашу для теста положить дрожжи, 1 ст.л. сахара от общего количества, добавить часть тёплой воды и перемешать. Добавить пару ложек муки от общего количества, перемешать и накрыть плёнкой. Убрать опару подходить в тёплое место на 40 минут.
  2. В чашу вбить яйца, добавить к ним оставшийся сахар, соль, перемешать.
  3. В подошедшую опару влить яичную смесь и растопленное сливочное масло (не горячее), добавить остаток тёплой воды и перемешать. По частям добавляя муку, замесить тесто.
  4. Готовое тесто выложить в ёмкость, смазанную маслом, и, накрыв плёнкой, убрать в тёплое место подходить на 3 часа. За это время тесто нужно два раза обмять.
  5. Замороженную вишню выложить на сито, чтобы стёк сок (разморозить).
  6. В сотейник поместить вишню, сливочное масло, корицу и сахар и прогреть, помешивая, до кипения. В сок от вишни добавить крахмал, размешать и ввести в вишню. Проварить в течение 2 минут. Охладить.
  7. Подошедшее тесто разделить на 12 кусочков, приблизительный вес каждого кусочка без начинки — 45 г.
  8. Каждый кусок теста округлить и дать отдохнуть 5−10 минут.
  9. Из каждого шарика сделать лепёшку, выложить в центр 1 ст.л. начинки, защипнуть края. Выложить на противень, накрыть плёнкой и оставить ещё на 30−40 минут.
  10. Холодное сливочное масло обвалять в муке (так оно меньше тает в руках), натереть на тёрке в эту же муку. Перетереть всё в крошку, добавить сахар, ванилин и перемешать (это будет крошка для пирожков).
  11. Подошедшие пирожки смазать желтком с молоком.
  12. Присыпать пирожки крошкой.
  13. Выпекать в духовке 25 минут при 180−200°C.

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