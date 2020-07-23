«Лёгкие, как пух». Случчанка поделилась рецептом пирожков с вишней

Случчанка Ирина Корбут, которая увлекается выпечкой, поделилась рецептом сдобных пирожков с вишнёвой начинкой, которые можно испечь на слуцких дрожжах (Interferm).

«Лёгкие, как пух, от души наполненные сладкой вишней, нереально вкусные. Эти пирожки заслуживают только превосходных эпитетов. Порадуйте себя и своих близких!» — сказала Ирина Корбут.

Ингредиенты

Сдобное тесто:

300 г пшеничной муки в/с

70 мл тёплой воды

5 г соли

55 г сахара

18 г прессованных дрожжей

2 яйца

30 г растопленного сливочного масла

Вишнёвая начинка:

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350 г замороженной вишни (270 г ягод, 80 г сока)

110 г сахара

30 г крахмала

20 г сливочного масла

корица (по вкусу)

Крошка песочная:

30 г сливочного масла

35 г сахара

40 г пшеничной муки

4 г ванильного сахара

Дополнительно:

1 взбитое яйцо и 20 мл молока для смазывания

Приготовление