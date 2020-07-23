Современная и динамично развивающаяся компания «Белтелеком» 3 июля отпраздновала свой 25-летний юбилей! А значит, самое время вспомнить многолетнюю и славную историю Слуцкого узла связи, который предоставляет услуги связи юридическим и физическим лицам.

Почтово-телеграфная эпоха

История развития связи начинается с 1878 года, когда на улицах Петербурга и Москвы появились первые почтовые ящики. В России были созданы почтовые округа, в том числе в Беларуси: Минский, Витебский и Могилёвский. В то же время в райцентрах создавались почтовые конторы.

Таким образом, уже в 1888 году в Слуцке существовала почтово-телеграфная контора связи 5-го класса.

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В 1924 году при этой конторе связи была открыта телефонная однопроводная связь с Минском.

После Великой Отечественной войны, в 1944 году, в здании конторы связи был установлен коммутатор, в который включили междугородные и городские связи. Междугородные связи были только с Минском, Бобруйском и Копылем.

Новое время

С 1962 года в Слуцке начал функционировать абонентский телеграф. В 1963-м впервые в городе была установлена одночастотная аппаратура полуавтоматики на связи Слуцк — Минск, по которой слуцкая телефонистка набирала абонентов столичной телефонной сети без участия минской телефонистки.

В 1965 году была произведена замена станции ручного обслуживания с центральной батареей на телефонную автоматическую станцию декадно-шаговой системы ёмкостью 1000 номеров.

Слуцкий зональный узел электросвязи Минского филиала РУП «Белтелеком» был создан в 2015 году на базе Слуцкого, Копыльского и Стародорожского районных узлов электросвязи.

Сегодня

Слуцкий ЗУЭС возглавляет Андрей Валерьевич Дробеня,

Копыльский УЭС — Виктор Валерьевич Журид,

Стародорожский УЭС — Андрей Владимирович Емельянов.

Достижения и успех любого предприятия возможны благодаря стараниям и таланту его коллектива. Слуцкому узлу электросвязи с коллективом, безусловно, повезло! Как повезло и с высококвали­фици­рован­ным, грамотным и опытным руководством.

За всю историю существования узла связи руководителями были:

З.Г. Борискин (1944−1963 гг.),

В.А. Бурак (1963−1994 гг.),

М.П. Дереча (1994−2011 гг.),

А.В. Дробеня (2011-по настоящее время).

Слуцкий узел электросвязи сегодня и новые технологии

Слуцкий зональный узел электросвязи входит в структуру Минского филиала РУП «Белтелеком». Среди основных услуг РУП «Белтелеком», предоставляемых населению и юридическим лицам Слуцкого района, — услуги телефонной связи, телевидения и доступа в сеть Интернет.

Всего РУП «Белтелеком» оказывает более 90 видов различных услуг электросвязи как для физических лиц, так и для юридических лиц.

В 2012 году было начато внедрение на территории Слуцкого района технологии PON (пассивная оптическая сеть). Сегодня с уверенностью можно сказать, что технология PON расширяет границы возможного, гарантируя высочайшее качество услуг и стабильность скоростей, а также создавая предпосылки для наращивания скорости к абоненту до 1 Гбит/с и более. При этом новый стандарт скоростей позволяет постоянно пополнять пакет предоставляемых услуг.

С использованием технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть) клиентам стали доступны

услуги по доступу в Интернет от byfly на скоростях к абоненту до 200 Мбит/с,

цифровое интерактивное телевидение от ZALA, в том числе в формате высокой чёткости (HD),

сервисы на базе современной IMS платформы (современная мультимедийная система, являющаяся основным коммуникационным звеном, позволяющим предоставлять как традиционные услуги телефонной связи, так и новые современные услуги и сервисы).

Одновременно ресурсы технологии PON позволяют говорить о перспективах разработки и внедрения множества других услуг для лучшего качества жизни. Уже сегодня абоненты PON могут подключить услугу «Видеоконтроль», «Умный дом» — простое и экономичное решение, которое позволяет клиенту всегда быть в курсе того, что происходит в его доме, квартире или офисе.

В 2016 году компания «Белтелеком» нашла решение для абонентов PON, которые пользуются несколькими услугами связи одновременно, и вывела на рынок услуг пакетные предложения «ЯСНА». Данный бренд объединил в себе три основные услуги, необходимые современному человеку: интернет, телефонную связь и телевидение.

Андрей Дробеня, начальник Слуцкого зонального узла электросвязи: «Уважаемые коллеги, абоненты! За эти годы мы получили хороший и полезный опыт работы и доказали, что способны быть в лидерах своего ремесла. Достигнутые нами успехи обусловлены своевременным и качественным выполнением поставленных задач и, конечно же, высоким профессионализмом нашего коллектива!

Особую благодарность хочется выразить ветеранам связи, стоявшим у истоков образования и развития предприятия, за их неоценимый труд и переданный последующим поколениям опыт.

Благодарю коллег за профессионализм, ответственность и преданность своему делу, клиентов — за доверие. Искренне желаю всем крепкого здоровья, отличного настроения, добра, мира, успехов, счастья! Благополучия Вам и Вашим семьям!»

УНП 102 302 863