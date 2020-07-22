Выборы-2020. Проголосовать уже можно здесь

В стране идёт агитация за кандидатов в президенты Беларуси. А вы уже можете проголосовать, но не за претендующих на высокий пост, а за понятия, ценности, которые вам близки и которые с вами может разделить (или не разделить) будущий президент.

Вместо имён политиков в этой анкете представлены другие «кандидаты», которых вы можете сами писать в «бюллетень». Это может быть чарка и шкварка, перемены или стабильность, свобода СМИ, сильная рука, демократия, зарплаты по 500, свобода, равенство, братство. Вписывайте те ценности, которые вам близки.

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Также проголосовать вы можете в редакции на нашем «Участке № 0» (улица Ленина, 128). Приходите и заполняйте бумажную анкету, оставляйте её в специальном ящике или в приёмной. Редакция открыта каждый будний день с 8 до 17 часов.