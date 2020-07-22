«Уважайте народ»… Впечатления о том, как жители Слуцка и других городов Беларуси составили «Послание будущему президенту»

19 июля мы закопали капсулу с посланием будущему президенту Беларуси. Составляли мы его из тех 150 посланий, которые нам прислали наши читатели. Если честно, мы не понимали, удастся ли составить одно послание из десятков сообщений от людей. Не понимали, удастся ли сказать будущему президенту что-то умное и важное. Но оказалось, что наши читатели прекрасно справились и без нас.

Когда читаешь каждое послание отдельно… были хорошие, были интересные, были резкие, были странные. А потом мы начали всё это сбивать в кучу. И оказалось, что коллективный разум выдал в итоге очень толковое сообщение для будущего главы государства. Мы сами удивились, как классно и точно люди написали.

Что получилось, мы обнародуем после выборов, когда откопаем капсулу времени. А сейчас пара наблюдений.

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Причём внимание на это обратили не мы сами, а случчане, которые выступают у нас — рассказывают на нашем сайте о выборах своими словами. Например, во многих посланиях чаще всего звучало слово «уважение». Люди пишут: «Уважайте свой народ, уважайте нас, уважайте закон». Уважайте, уважайте, уважайте… Именно в этом году и именно на этих выборах главным акцентом звучат слова об уважении. Почему — остаётся только предполагать.

В посланиях читатели часто упоминали о том, что люди сами должны выбирать мэров в своих городах. Также переживали, что много достойных людей уезжают из страны, потому что не видят в ней будущего. Просили говорить правду и много раз упоминали про экономику, доходы. Но на фоне чисто денежных интересов, как ни странно, люди писали о свободе СМИ и праве белорусов без страха высказывать своё мнение.

Несмотря на то, что мы закопали капсулу времени, мы продолжаем принимать от вас послания будущему президенту Беларуси.

Отправить его можно здесь.

Кстати, сейчас читатели прислали уже более 210 посланий. Их обзор мы опубликуем на сайте в ближайшие дни. В печатном издании газеты «Кур'ер» обзор был опубликован в № 28 от 9 июля.