Своими словами о выборах-2020. Янина Баранникова о выступлениях кандидатов: «Обещания одинаковые, только по-разному звучат»

Жительница Слуцка Янина Баранникова, мама в декретном отпуске, передаёт кратчайший пересказ того, что сказали в своих вступлениях кандидаты в президенты, и делится своими впечатлениями.

Редакция «Кур'ера» попросила трёх случчан следить за информационной повесткой президентских выборов-2020 в Беларуси. И каждую неделю они рассказывают читателям о том, как они понимают ход избирательной кампании, что их удивляет, делятся своими мнениями и наблюдениями.

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