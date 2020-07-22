В каком месте Слуцку по-прежнему 902 года, а не 904. Фотопрогулка по улице Пионерской - от начала до конца

Пионерская улица берёт своё начало от исторического центра города — Большой горки нынешнего ДК. В народе этот район называют «Пионерка». Она имеет более чем столетнюю историю, но большинство теперешних домов построены в 60−70-х годах. «Кур'ер» посмотрел достопримечательности этой улицы.

У первого подъезда дома № 1 по улице Пионерской, жители которого недавно отстаивали свой двор, чтобы в нём не парковали машины посетители «Виталюра», встречает жильцов красная ковровая дорожка, правда, в сильно уменьшенном варианте.

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Квартиры на первых этажах «хрущёвок» в начале улицы переоборудованы под магазины и парикмахерские. Почти в начале улицу Пионерскую пересекает улица Ленина, образуя знаменитый «невезучий» перекрёсток, на котором в городе происходит, пожалуй, самое большое количество ДТП и стоит знаменитый фонарный столб, в который одно время одна за другой врезались машины. Если пройти дальше, то обязательно обратите внимание на здание ЖЭУ № 2, которое немного застряло во времени, о чём гласит крупная надпись: «Слуцку 902 года»

Большая часть улицы застроена частными домами, некоторые из них продаются, а часть приобрели более современные фасады. В небольшой зелёной зоне, которая никак не обустроена, расположился Слуцкий водоканал и ЖКХ. Через зелёную зону проходит речка Бычок, где есть пешеходный мостик на улице Лобана, видимо, местные жители используют эту дорогу, чтобы сократить путь. По другую сторону возле пятиэтажек маленькое болотце, которое тоже просит, чтобы его благоустроили. За поворотом к улице Серпуховской единственный многоквартирный дом с парковкой возле цокольного этажа.