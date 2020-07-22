Пионерская улица берёт своё начало от исторического центра города — Большой горки нынешнего ДК. В народе этот район называют «Пионерка». Она имеет более чем столетнюю историю, но большинство теперешних домов построены в 60−70-х годах. «Кур'ер» посмотрел достопримечательности этой улицы.

В каком месте Слуцку по-прежнему 902 года, а не 904. Фотопрогулка по улице Пионерской - от начала до конца
В начале улицы напротив ДК — здание бывшей маслосырбазы. Фото: Татьяна Ларина
В каком месте Слуцку по-прежнему 902 года, а не 904. Фотопрогулка по улице Пионерской - от начала до конца
Ну уж совсем по-домашнему, а может, ждут важных гостей. Фото: Татьяна Ларина
У первого подъезда дома № 1 по улице Пионерской, жители которого недавно отстаивали свой двор, чтобы в нём не парковали машины посетители «Виталюра», встречает жильцов красная ковровая дорожка, правда, в сильно уменьшенном варианте.

В каком месте Слуцку по-прежнему 902 года, а не 904. Фотопрогулка по улице Пионерской - от начала до конца

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Квартиры на первых этажах «хрущёвок» в начале улицы переоборудованы под магазины и парикмахерские. Почти в начале улицу Пионерскую пересекает улица Ленина, образуя знаменитый «невезучий» перекрёсток, на котором в городе происходит, пожалуй, самое большое количество ДТП и стоит знаменитый фонарный столб, в который одно время одна за другой врезались машины.

В каком месте Слуцку по-прежнему 902 года, а не 904. Фотопрогулка по улице Пионерской - от начала до конца
Памятная надпись — единственное украшение этого ничем не примечательного здания
Если пройти дальше, то обязательно обратите внимание на здание ЖЭУ № 2, которое немного застряло во времени, о чём гласит крупная надпись: «Слуцку 902 года»

В каком месте Слуцку по-прежнему 902 года, а не 904. Фотопрогулка по улице Пионерской - от начала до конца

Большая часть улицы застроена частными домами, некоторые из них продаются, а часть приобрели более современные фасады.

В каком месте Слуцку по-прежнему 902 года, а не 904. Фотопрогулка по улице Пионерской - от начала до конца
Пешеходная дорожка появилась относительно недавно
В каком месте Слуцку по-прежнему 902 года, а не 904. Фотопрогулка по улице Пионерской - от начала до конца
Этот мостик воплощает в жизнь известный афоризм: «Нет ничего более постоянного, чем временное». Сколько поколений случчан топтали этот настил
В небольшой зелёной зоне, которая никак не обустроена, расположился Слуцкий водоканал и ЖКХ. Через зелёную зону проходит речка Бычок, где есть пешеходный мостик на улице Лобана, видимо, местные жители используют эту дорогу, чтобы сократить путь.
В каком месте Слуцку по-прежнему 902 года, а не 904. Фотопрогулка по улице Пионерской - от начала до конца
Весьма живописное место на берегу водоёма: тень, уточки, зелень
В каком месте Слуцку по-прежнему 902 года, а не 904. Фотопрогулка по улице Пионерской - от начала до конца
Удалённый от городской суеты тихий район, застроенный 5-этажками
По другую сторону возле пятиэтажек маленькое болотце, которое тоже просит, чтобы его благоустроили.
В каком месте Слуцку по-прежнему 902 года, а не 904. Фотопрогулка по улице Пионерской - от начала до конца
Тихие дворы
В каком месте Слуцку по-прежнему 902 года, а не 904. Фотопрогулка по улице Пионерской - от начала до конца
Въезд на парковку
За поворотом к улице Серпуховской единственный многоквартирный дом с парковкой возле цокольного этажа.
По другую сторону возле пятиэтажек маленькое болотце, которое тоже просит, чтобы его благоустроили.
Резиновые качели во дворе
По другую сторону возле пятиэтажек маленькое болотце, которое тоже просит, чтобы его благоустроили.
Отличное занятие — поиграть в луже
По другую сторону возле пятиэтажек маленькое болотце, которое тоже просит, чтобы его благоустроили.
Покаянная надпись
По другую сторону возле пятиэтажек маленькое болотце, которое тоже просит, чтобы его благоустроили.
Примечательное дерево — много лет растёт вплотную к балконам и даже упирается в стёкла, но, видимо, никому не мешает
По другую сторону возле пятиэтажек маленькое болотце, которое тоже просит, чтобы его благоустроили.
Ну и местные котики. А куда же без них

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