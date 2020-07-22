В Слуцке на месте магазина «Виленский» в 1-м городке открылась «Копеечка»

В среду, 22 июля, в Слуцке на улице Виленской открылся магазин «Копеечка» на месте бывшего магазина «Виленский».

Напомним, что магазин «Виленский» закрылся в начале января 2020 года. Чуть позже на несколько дней закрывался магазин «Родны кут», и тогда во всём микрорайоне не было работающих магазинов. Однако «Родны кут» позже открылся снова.

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Эта «Копеечка» — третья в городе. Ещё два магазина сети работают на улицах Социалистической и Левоняна.

Жители 1-го городка в начале января жаловались не только на нехватку магазинов, но и на отсутствие в микрорайоне банкомата и аптеки, которых нет до сих пор.

Обновлено в 16.11: добавлены фото.