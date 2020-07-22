В Ошмянском районе погибли два ребёнка, которые играли в котловане. Их засыпало песком

Вечером во вторник, 21 июля, двое мальчиков 11 и 12 лет играли внутри котлована. Он образовался после забора песка местными жителями вблизи одной из деревень Ошмянского района.

Об этом сообщает Следственный комитет.

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Установлено, что в тот момент, когда дети находились в яме, произошло обрушение грунта. В результате происшествия они оказались засыпаны.

Прибывшие на место сотрудники МЧС извлекли детей, однако спасти мальчиков не удалось. Следователи осмотрели место происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.