Общественная приёмная работает с 14 июля по 8 августа в офисе Слуцкой районной организации «Белая Русь» по адресу ул. Ленина, д.207А.

Об этом сообщает Слуцкий райисполком.

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Время работы:

понедельник-пятница — с 13.00 до 19.00

суббота — с 10.00 до 12.00

Телефон: 8 (17 595) 4 70 34.

23 июля (четверг)

Неделько Андрей Васильевич ‚ начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома.

‚ начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома. Ременчик Татьяна Владимировна ‚ заместитель начальника отдела землеустройства Слуцкого райисполкома.

‚ заместитель начальника отдела землеустройства Слуцкого райисполкома. Корзай Мария Иосифовна ‚ заместитель начальника производственно-технического отдела Слуцкого ЖКХ.

‚ заместитель начальника производственно-технического отдела Слуцкого ЖКХ. Власов Игорь Тихонович ‚ начальник цеха Слуцкого зонального узла электрической связи Минского филиала РУП «Белтелеком».

‚ начальник цеха Слуцкого зонального узла электрической связи Минского филиала РУП «Белтелеком». Гога Владимир Леонидович ‚ депутат Минского областного Совета депутатов.

‚ депутат Минского областного Совета депутатов. Ясинская Юлия Александровна ‚ Слуцкая районная организация ОО «БРСМ».

‚ Слуцкая районная организация ОО «БРСМ». Солодуха Александр Владимирович‚ Слуцкая районная организация РОО «Белая Русь».

Сечко Денис Николаевич‚ заместитель начальника отдела по вопросам кадрового обеспечения и идеологической работы Слуцкого РОЧС.

24 июля (пятница)

Бойко Виталий Иванович ‚ начальник управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома.

‚ начальник управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома. Клеко Светлана Ивановна ‚ и.о. заведующего отделом гигиены главного врача Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии.

‚ и.о. заведующего отделом гигиены главного врача Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии. Телятников Сергей Иванович ‚ заместитель начальника Слуцкого зонального узла электрической связи Минского филиала РУП «Белтелеком».

‚ заместитель начальника Слуцкого зонального узла электрической связи Минского филиала РУП «Белтелеком». Рыбак Александр Валентинович ‚ депутат Минского областного Совета депутатов.

‚ депутат Минского областного Совета депутатов. Каханович Татьяна Михайловна ‚ Слуцкое районное объединение профсоюзов.

‚ Слуцкое районное объединение профсоюзов. Сечко Денис Николаевич‚ заместитель начальника отдела по вопросам кадрового обеспечения и идеологической работы Слуцкого РОЧС.

25 июля (суббота)