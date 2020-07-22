Общественная приёмная работает с 14 июля по 8 августа в офисе Слуцкой районной организации «Белая Русь» по адресу ул. Ленина, д.207А.

Об этом сообщает Слуцкий райисполком.

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Время работы:

  • понедельник-пятница — с 13.00 до 19.00
  • суббота — с 10.00 до 12.00

Телефон: 8 (17 595) 4 70 34.

23 июля (четверг)

  • Неделько Андрей Васильевич‚ начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома.
  • Ременчик Татьяна Владимировна‚ заместитель начальника отдела землеустройства Слуцкого райисполкома.
  • Корзай Мария Иосифовна‚ заместитель начальника производственно-технического отдела Слуцкого ЖКХ.
  • Власов Игорь Тихонович‚ начальник цеха Слуцкого зонального узла электрической связи Минского филиала РУП «Белтелеком».
  • Гога Владимир Леонидович‚ депутат Минского областного Совета депутатов.
  • Ясинская Юлия Александровна‚ Слуцкая районная организация ОО «БРСМ».
  • Солодуха Александр Владимирович‚ Слуцкая районная организация РОО «Белая Русь».
    Сечко Денис Николаевич‚ заместитель начальника отдела по вопросам кадрового обеспечения и идеологической работы Слуцкого РОЧС.

24 июля (пятница)

  • Бойко Виталий Иванович‚ начальник управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома.
  • Клеко Светлана Ивановна‚ и.о. заведующего отделом гигиены главного врача Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии.
  • Телятников Сергей Иванович‚ заместитель начальника Слуцкого зонального узла электрической связи Минского филиала РУП «Белтелеком».
  • Рыбак Александр Валентинович‚ депутат Минского областного Совета депутатов.
  • Каханович Татьяна Михайловна‚ Слуцкое районное объединение профсоюзов.
  • Сечко Денис Николаевич‚ заместитель начальника отдела по вопросам кадрового обеспечения и идеологической работы Слуцкого РОЧС.

25 июля (суббота)

  • Бутько Илона Владимировна‚ главный специалист отдела торговли и услуг Слуцкого райисполкома.
  • Калядина Наталья Владимировна‚ инженер электросвязи Слуцкого зонального узла электрической связи Минского филиала РУП «Белтелеком».
  • Ражанец Виктор Алексеевич‚ депутат Слуцкого районного Совета депутатов.
  • Тумащик Елена Леонидовна‚ депутат Слуцкого районного Совета депутатов.
  • Уласевич Алла Николаевна‚ Слуцкая районная организация РОО «Белая Русь».
  • Василенка Виктор Владимирович‚ первый заместитель начальника Слуцкого РОЧС.

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