Общественная приёмная работает с 14 июля по 8 августа в офисе Слуцкой районной организации «Белая Русь» по адресу ул. Ленина, д.207А.
Об этом сообщает Слуцкий райисполком.
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Время работы:
- понедельник-пятница — с 13.00 до 19.00
- суббота — с 10.00 до 12.00
Телефон: 8 (17 595) 4 70 34.
23 июля (четверг)
- Неделько Андрей Васильевич‚ начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома.
- Ременчик Татьяна Владимировна‚ заместитель начальника отдела землеустройства Слуцкого райисполкома.
- Корзай Мария Иосифовна‚ заместитель начальника производственно-технического отдела Слуцкого ЖКХ.
- Власов Игорь Тихонович‚ начальник цеха Слуцкого зонального узла электрической связи Минского филиала РУП «Белтелеком».
- Гога Владимир Леонидович‚ депутат Минского областного Совета депутатов.
- Ясинская Юлия Александровна‚ Слуцкая районная организация ОО «БРСМ».
- Солодуха Александр Владимирович‚ Слуцкая районная организация РОО «Белая Русь».
Сечко Денис Николаевич‚ заместитель начальника отдела по вопросам кадрового обеспечения и идеологической работы Слуцкого РОЧС.
24 июля (пятница)
- Бойко Виталий Иванович‚ начальник управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома.
- Клеко Светлана Ивановна‚ и.о. заведующего отделом гигиены главного врача Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии.
- Телятников Сергей Иванович‚ заместитель начальника Слуцкого зонального узла электрической связи Минского филиала РУП «Белтелеком».
- Рыбак Александр Валентинович‚ депутат Минского областного Совета депутатов.
- Каханович Татьяна Михайловна‚ Слуцкое районное объединение профсоюзов.
- Сечко Денис Николаевич‚ заместитель начальника отдела по вопросам кадрового обеспечения и идеологической работы Слуцкого РОЧС.
25 июля (суббота)
- Бутько Илона Владимировна‚ главный специалист отдела торговли и услуг Слуцкого райисполкома.
- Калядина Наталья Владимировна‚ инженер электросвязи Слуцкого зонального узла электрической связи Минского филиала РУП «Белтелеком».
- Ражанец Виктор Алексеевич‚ депутат Слуцкого районного Совета депутатов.
- Тумащик Елена Леонидовна‚ депутат Слуцкого районного Совета депутатов.
- Уласевич Алла Николаевна‚ Слуцкая районная организация РОО «Белая Русь».
- Василенка Виктор Владимирович‚ первый заместитель начальника Слуцкого РОЧС.
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