В Беларуси уменьшат количество наблюдателей на выборах президента. Мотивируют коронавирусом

В среду, 22 июля, во время заседания Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина, сославшись на сложную эпидемиологическую обстановку, предложила уменьшить количество наблюдателей на участках. В основной день голосования — до пяти человек. В дни досрочного голосования — до трёх человек.



Об этом сообщает TUT.BY.

Глава ЦИК сказала о том, что, несмотря на то что ситуация с коронавирусом улучшается, она всё равно продолжает вызывать настороженность.

Она сослалась на информацию Минздрава, по которой около 41 тысячи белорусов являются контактами первого уровня либо заражены COVID-19 и находятся на карантине — и это не считая тех, кто в настоящее время в больницах.

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«Я понимаю, что это будет непопулярное решение, но предлагаю на период этой электоральной кампании уменьшить количество наблюдателей. До пяти человек — в основной день голосования. Если участковая комиссия менее семи человек — то наблюдателей может быть не более 50% от числа членов комиссии. А в дни досрочного голосования до трёх человек», — предложила Лидия Ермошина.

Наблюдатели, которым будет разрешён доступ на участки, будут определяться по принципу очерёдности — то есть по дате получения аккредитации.

Член ЦИК с правом совещательного голоса Павел Дик от кандидата Светланы Тихановской задал вопрос Лидии Ермошиной, есть ли смысл в подобном решении, с учётом того, что во время выборов через участок проходит огромное количество людей, а Минздрав разработал специальные рекомендации.

«Проходимость и нахождение в одном помещении — разные вещи, — парировала глава ЦИК. — И это безопасность не только членов комиссии, но и наблюдателей, которые находятся там постоянно. Да, будут проветривания и уборки, но нельзя же остановить процесс голосования для каких-то проветриваний и уборок. И потом хочу подчеркнуть, что и эпидемиологическая обстановка, и та физическая и моральная, которая необходима членам участковых избирательных комиссий, чтобы они не ощущали морального, эмоционального и физического давления, — она им просто-напросто необходима».

Решение было принято единогласно.

Напомним, массовое наблюдение за ходом голосования было элементом стратегии альтернативных кандидатов. Стать им мог любой гражданин Беларуси старше 18 лет, который заручился 10-ю подписями избирателей по своему участку. По данным на 20 июля, избирательные комиссии аккредитовали 42 856 наблюдателей. Из них более семи тысяч граждан выдвинуты путём подачи заявлений, более двух тысяч граждан — от трудовых коллективов, остальные наблюдатели — от политических партий и объединений.