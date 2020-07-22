«Никаких ограничений нет». Заведения Слуцка могут вернуться к прежнему режиму работы в связи со спадом заболеваемости COVID-19

В Слуцком районе заболеваемость коронавирусной инфекцией пошла на спад, всё меньше регистрируется новых случаев. В связи с этим сняты ограничения с объектов общественного питания и по проведению массовых мероприятий.

Об этом «Кур`еру» сообщила Светлана Игнатович, заместитель главного врача ГУ «Слуцкий зональный ЦГиЭ».

При этом она советует не терять бдительности и соблюдать все меры предосторожности.

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«В Слуцке действительно стабильная ситуация. Сейчас всё меньше регистрируется новых случаев, у нас идёт снижаемость заболеваний. Но инфекция осталась, она никуда не делась. Несмотря на то, что всё планомерно возвращается к прежнему режиму работы, жители не должны терять бдительности и расслабляться. Всё так же соблюдайте меры предосторожности: мойте руки, носите маски, соблюдайте дистанцию», — посоветовала она.

Напомним, что ранее заведениям было рекомендовано работать до 23 часов. В связи с этими требованиями некоторые заведения уходили на карантин. Сейчас, по словам Светланы Игнатович, таких рекомендаций нет.

«Каждый собственник решает сам, возвращаться к прежнему режиму работы или нет. От нас таких рекомендаций или ограничений нет, — отметила она. — Но ещё раз повторюсь: коронавирус никуда не исчез, поэтому владельцы должны помнить об этом и создать необходимые условия работы. В заведениях общепита столы должны стоять не ближе 1,5 метра друг от друга, сотрудники обязаны соблюдать масочный режим, обязательно наличие антисептика, а уборка помещений должна проводиться с дезинфицирующими средствами».

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