В Луцке террорист освободил всех заложников после того, как президент Украины выполнил его требование

Вечером во вторник, 22 июля, из захваченного на западе Украины автобуса освободили 13 заложников.



Об этом сообщает «Медуза».

Максим Кривош, удерживавший заложников 12 часов, сдался, его задержали. Во время операции по освобождению заложников к автобусу подъехал БТР, были слышны многочисленные выстрелы. Раненых не было.

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Первых трех заложников Кривош отпустил после разговора с Владимиром Зеленским, президентом Украины. От него террорист потребовал записать и опубликовать видео со словами «Фильм „Земляне“ 2005 года. Смотреть всем». Зеленский выложил запись в соцсети Facebook. Она была доступна около получаса. Ролик удалили после того, как Кривош отпустил всех заложников.

Напомним, что неизвестный захватил автобус, в котором находились около 20 человек, утром 21 июля. Он представился как Максим Плохой, в своём телеграм-канале он поздравил подписчиков с «днём Антисистемы» и написал, что «государство и есть первый террорист».

Кривош — уроженец Оренбургской области 1975 года рождения. В полиции сообщили, что он имеет две судимости за тяжкие преступления, психические расстройства и состоял на учёте у психиатра.