В Слуцке нашествие ёжиков. Почему нужно избегать контакта с ними

Жители Слуцка присылают в соцсети «Кур'ера» фотографии и видео с ежами. Эти животные вызывают умиление, но они не так безопасны, как кажется.

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Видео: Алина Максимова

Как пояснила «Кур'еру» Тамара Коледа, директор Слуцкого эколого-биологического центра учащихся, ежи были в Слуцке и в прошлом году. В центр люди приносили этих животных два раза. Один случай — выводок ежат. Самку раздавило машиной, малыши остались одни. Работники пытались выходить детёнышей — кормили козьим молоком, грели под лампой. Но они были очень маленькие и не выжили.

С чем связано такое количество ежей в этом году, можно только предполагать. Возможно, хорошее лето, много растительности и насекомых. Это говорит о том, что в городе для них есть пропитание. Жителям не стоит беспокоиться за ежей, а тем более их подкармливать, говорит эксперт.

Ещё вариант, что люди становятся более наблюдательными к природе, поэтому и замечают этих животных.

Опасные переносчики бешенства

«Ежи переносят бешенство. Поэтому лучше их не трогать руками, чтобы не пораниться. А тем более эта инфекция передаётся даже через слюну животного», — говорит Тамара Коледа.

Кроме того, на ежах в изобилии гнездятся всевозможные паразиты — клещи, блохи, глисты, пишет wildlife.by.

Нашествие 🙂 Фото, сделанные случчанами в эти дни