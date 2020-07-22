В Слуцке задержали пьяного комбайнёра, перевозившего дизтопливо

Во время несения службы внимание экипажа ГАИ Слуцкого РОВД привлёк автомобиль «Фольксваген», загруженный под завязку. В багажнике инспекторы обнаружили 3 двадцатилитровые канистры с окрашенным дизельным топливом.

Об этом сообщает УВД Миноблисполкома.

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Водитель утверждал, что приобрёл его на заправке, однако законность покупки вызвала подозрение у инспекторов. Было установлено, что водитель автомобиля работает комбайнёром в одном из СПК Слуцкого района.

Освидетельствование установило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Составлен протокол об административном правонарушении ч. 1 ст. 18.16 КоАП.

Автомобиль правонарушителя отправлен на штрафную стоянку, 60 литров дизельного топлива изъято. Помимо этого, по факту перевозки дизельного топлива сотрудниками ОБЭП Слуцкого РОВД проводится проверка.