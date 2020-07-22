В Минске молодой женщине стало плохо. Она пролежала на пляже сутки без помощи, а потом умерла

Жительнице Минска стало плохо на зелёной зоне около реки, куда она пошла загорать. Когда женщину нашли, она была в тяжёлом состоянии и вскоре умерла в больнице.



Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

34-летняя Виктория пропала 10 июля. Она вышла из дома, чтобы позагорать, и направилась, предположительно, в район улицы Седых. В 15.00 перестала выходить на связь с родными. На поиски минчанки отправились волонтёры и сотрудники столичной милиции.

Реклама

Спустя сутки недалеко от гостиницы «Агат» сотрудники «Зеленстроя» косили траву и обнаружили женщину, которая была в крайне тяжёлом состоянии. Её незамедлительно доставили в реанимационное отделение Городской клинической больницы скорой медицинской помощи, где она скончалась.

«Люди проходят мимо, думая, что лежит пьяный человек. Несколько лет назад волонтёры столкнулись с такой историей. В парке нашли дедушку, которому было плохо. Он лежал там, рядом были бутылки с водой, сосиски, ещё какая-то еда — кто-то ему помогал, но почему-то никому не пришло в голову, что нужна помощь медиков. К счастью, того человека вовремя спасли», — рассказала TUT. BY Юлия Ковган, информационный координатор поискового отряда «Ангел».