Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 23 июля. Обзор

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Если поля начинаются за забором

Клубника любит не только полив, но и добрые слова

Што кажуць у вёсках аб выбарах, вірусах і жніве

Целитель, который верит в Бога и коммунизм

На связи с миром. Белтелекому — 25 лет!

Как пандемия отразилась на рынке труда в Слуцке

Случчане, которые живут в деревнях или приезжают туда на лето, обратили внимание, что поля с пшеницей, кукурузой и другими культурами всё ближе приближаются к их домам и огородам. Жителей беспокоит, что пестициды, которыми обрабатывают посевы, вредно скажутся на их здоровье, качестве воды и личных посадках. «Кур'ер» побывал в нескольких деревнях недалеко от Слуцка, чтобы посмотреть, как расположены поля по отношению к жилым домам и личным огородам в других местах.Первой участницей конкурса «Кур'ера» «Мой чудо-урожай» стала случчанка Екатерина Козляк. У неё в этом году первый урожай клубники. Ягоды получились крупные и сладкие. Женщина считает, что, кроме земли и ухода, ягода реагирует на позитивную энергию хозяина и ласковые слова.Карэспандэнты «Кур'ера» праехалі па вёсках Слуцкага і Любанскага раёнаў і пагутарылі з сельскімі жыхарамі на злабадзённыя тэмы: пра каронавірус, выбары і жніво.Михаил Ефимчик — пенсионер, бывший агроном и завскладом. Живёт в деревне Отрадное Любанского района. Среди верующих он имеет славу народного целителя. Михаил Васильевич рассказал «Кур'еру» о своей жизни и о том, почему у него дома среди икон, украшений и картин стоят портреты Лукашенко и Сталина.Современная и динамично развивающаяся компания «Белтелеком» 3 июля отпраздновала свой 25-летний юбилей! А значит, самое время вспомнить многолетнюю и славную историю Слуцкого узла связи, который предоставляет услуги связи юридическим и физическим лицам.

По результатам социологического исследования, которое проводят BEROC и SATIO, почти половина населения Беларуси в мае ощутила падение доходов. Также белорусы всё чаще начали сталкиваться с изменениями условий труда — сокращением рабочего времени и отпусками за свой счёт. Как пандемия коронавируса отразилась на рынке труда в Слуцке и что, по мнению независимых экспертов, нас ждёт в будущем, разбирался «Кур'ер».

Как случчане отдыхают дома и за границей

Что нового о COVID-19 узнали учёные

Сегодня без препятствий белорусы могут улететь на отдых в четыре страны: Албанию, Турцию, Египет и Черногорию. Есть ли спрос на заграничный отдых, «Кур'ер» узнал у местных туроператоров, а как случчане отдыхают дома, они рассказали нам сами.

Учёные считают, что большая часть населения может иметь естественный иммунитет против коронавируса, даже если они никогда не заражались и не болели COVID-19. А ещё они выяснили, где чаще всего происходят заражения.

Где отремонтировать и зарядить огнетушитель

В Солигорске открылось производство по капитальному ремонту и перезарядке огнетушителей. ООО «Безопасный Век» на своём транспорте заберёт огнетушители в нашем регионе и после ремонта и перезарядки доставит обратно клиенту. «Кур'ер» побывал в производственном цеху ООО «Безопасный Век» и своими глазами увидел все процессы, производимые при перезарядке огнетушителей.