Женский проект Lampa газеты «Кур'ер» провёл прямой эфир с Татьяной Короткевич, политическим деятелем и экс-кандидатом в президенты Беларуси в 2015 году. Во время онлайн-встречи она рассказала, есть ли у Беларуси шанс, что женщина станет президентом, есть ли в стране гендерная дискриминация, а также зачем интересоваться политикой и что эти знания дают простому человеку.

О женщине-президенте Беларуси

Я считаю, что в Беларуси женщина может стать президентом. Во-первых, у нас много женщин, которые находятся на руководящих должностях. Но они, как правило, если чего-то добиваются, забывают про это рассказать. Сейчас время женской солидарности. Если у кого-то что-то получается, мы дружно должны поддержать.

Я уважаю позицию Светланы Тихановской. За то, что в кризисной ситуации она пошла не назад, а вперёд. Она получила не только поддержку мужа, но и его команды. Маленькой инициативной группой они собрали большое количество подписей.

Женщинам тоже свойственно идти вперёд и рисковать. В некоторых ситуациях даже больше, чем мужчинам. Особенно когда это касается будущего семьи, детей.

Выдвижение Анны Канопацкой больше похоже на каприз. У неё был шанс стать политиком, помогать людям, продвигать перемены, снова стать депутатом парламента, если бы её поддержали избиратели. Но этого, к сожалению, не произошло. У белорусов есть шанс. Всё в наших руках. Хотя сегодня ситуация кажется совсем безвыходной. Мы видим, что власть не хочет уходить. Есть такая ситуация, когда много людей своим голосом хотят, чтобы кто-то уволился, а он не увольняется. Для этого, чтобы поменять власть, надо максимально использовать свои гражданские права, уметь объединяться и быть солидарными: проголосовать, стать наблюдателем, активно агитировать, выступать открыто в защиту своего голоса. Это просто наше право.

У общества есть чёткий запрос на смену власти, а повестка этих перемен очень близкая у всех кандидатов.

О дискриминации женщин

Да, у нас есть в Беларуси дискриминация женщин. Её можно разделить на несколько видов. Первый — экономический, общественный. Чаще всего женщина, даже если работает на руководящем посту, получает меньше, чем мужчина на этой же должности. Мне кажется, если бы было больше частных организаций, предприятий, то вопрос гендерного равенства в этом случае решился бы.

Второй — внутри семьи. Мужчины дискриминируют женщину в их праве на самореализацию. Контролируют её, запрещают иметь карманные деньги. Партнёрские отношения должны быть гармоничными. Мужчинам надо научиться быть главным, но при этом не давить на женщину, научиться принимать с ней совместные решения, а женщине необходимо научиться говорить «нет».

Советы женщинам-активисткам

Я советую девушкам не бояться проявлять инициативу, своё мнение. Быть смелыми. Ведь никогда не узнаешь, была ты права или нет, если не попробуешь обсудить свою идею вслух или реализовать её.

Когда заявляешь вслух о своей инициативе, находятся единомышленники, сторонники. Это поможет прийти к большему успеху.

Больше публичности. Не бойтесь говорить. Совершайте ошибки и делайте работу над ними.

Как разобраться в политике

В век социальных сетей каждый из вас может напрямую обратиться к человеку, который проявляет свои политические амбиции. Чтобы оценить серьёзность намерения, можно посмотреть историю политика. О том, что и как он делал, менял ли он свои позиции, что о нём говорят разные источники. И ещё один критерий выбора — понять, какое его решение, какие его слова, идеи откликаются у вас в сердце.

Не люблю, когда люди делят других на хороших и плохих. Мы все живём в одной стране, и каждый, кто решает свои политические амбиции, — смелый. Я сильно уважаю таких людей. Да, я могу быть несогласной с какими-то позициями, моё право. Но это не значит, что человек плохой.

Интересоваться политикой надо для того, чтобы реализовать свой потенциал, быть хозяином своей жизни и не чувствовать, что кто-то другой распоряжается твоими планами, карьерой и топчет их. Чтобы можно было защитить себя и своих близких.

Что важно знать перед выборами-2020

Впереди 9 августа — День выборов. Это будет месяц для проявления своих гражданских позиций. Вы можете максимально высказывать свою позицию. Как за, так и против. Например: я никогда не голосовала за Александра Лукашенко и не собираюсь. На выборах поддержу нашего кандидата Андрея Дмитриева и буду солидарна со Светланой Тихановской.

Агитировать вы можете везде: в очереди в магазине, в клубе, в соцсетях. Называйте фамилии, говорите, каких перемен вы хотите, идите в наблюдатели. Будьте смелее.

Важно, чтобы каждый пришёл на выборы и воспользовался правом использовать свой голос. Голос — это простая инвестиция в будущее. Сегодня все хотят свободы, свободно выражать своё мнение, оценочные суждения, хотят видеть перспективы. Например, знать, что после окончания вуза у тебя будет работа, что ты можешь купить свой дом и жить, не задумываясь, а не уехать ли мне из страны.





