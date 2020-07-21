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«Ваш голос на выборах — это простая инвестиция в будущее». Интервью с Татьяной Короткевич о выборах, женщинах и политике

Виктория Капская
Виктория Капская
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Женский проект Lampa газеты «Кур'ер» провёл прямой эфир с Татьяной Короткевич, политическим деятелем и экс-кандидатом в президенты Беларуси в 2015 году. Во время онлайн-встречи она рассказала, есть ли у Беларуси шанс, что женщина станет президентом, есть ли в стране гендерная дискриминация, а также зачем интересоваться политикой и что эти знания дают простому человеку.

О женщине-президенте Беларуси

«Женщинам тоже свойственно идти вперёд и рисковать». Интервью с Татьяной Короткевич о выборах, женщинах и политике
Татьяна Короткевич
Я считаю, что в Беларуси женщина может стать президентом. Во-первых, у нас много женщин, которые находятся на руководящих должностях. Но они, как правило, если чего-то добиваются, забывают про это рассказать. Сейчас время женской солидарности. Если у кого-то что-то получается, мы дружно должны поддержать.

Я уважаю позицию Светланы Тихановской. За то, что в кризисной ситуации она пошла не назад, а вперёд. Она получила не только поддержку мужа, но и его команды. Маленькой инициативной группой они собрали большое количество подписей.

Женщинам тоже свойственно идти вперёд и рисковать. В некоторых ситуациях даже больше, чем мужчинам. Особенно когда это касается будущего семьи, детей.

Выдвижение Анны Канопацкой больше похоже на каприз. У неё был шанс стать политиком, помогать людям, продвигать перемены, снова стать депутатом парламента, если бы её поддержали избиратели. Но этого, к сожалению, не произошло.

«Женщинам тоже свойственно идти вперёд и рисковать». Интервью с Татьяной Короткевич о выборах, женщинах и политике
Представитель штаба Бабарико Мария Колесникова, кандидат в президенты Светлана Тихановская и представитель штаба Цепкало Вероника Цепкало (слева направо). Фото: пресс-служба Виктора Бабарико
У белорусов есть шанс. Всё в наших руках. Хотя сегодня ситуация кажется совсем безвыходной. Мы видим, что власть не хочет уходить. Есть такая ситуация, когда много людей своим голосом хотят, чтобы кто-то уволился, а он не увольняется. Для этого, чтобы поменять власть, надо максимально использовать свои гражданские права, уметь объединяться и быть солидарными: проголосовать, стать наблюдателем, активно агитировать, выступать открыто в защиту своего голоса. Это просто наше право.

У общества есть чёткий запрос на смену власти, а повестка этих перемен очень близкая у всех кандидатов.

О дискриминации женщин

Да, у нас есть в Беларуси дискриминация женщин. Её можно разделить на несколько видов. Первый — экономический, общественный. Чаще всего женщина, даже если работает на руководящем посту, получает меньше, чем мужчина на этой же должности. Мне кажется, если бы было больше частных организаций, предприятий, то вопрос гендерного равенства в этом случае решился бы.

Второй — внутри семьи. Мужчины дискриминируют женщину в их праве на самореализацию. Контролируют её, запрещают иметь карманные деньги. Партнёрские отношения должны быть гармоничными. Мужчинам надо научиться быть главным, но при этом не давить на женщину, научиться принимать с ней совместные решения, а женщине необходимо научиться говорить «нет».

Советы женщинам-активисткам

  • Я советую девушкам не бояться проявлять инициативу, своё мнение. Быть смелыми. Ведь никогда не узнаешь, была ты права или нет, если не попробуешь обсудить свою идею вслух или реализовать её.
  • Когда заявляешь вслух о своей инициативе, находятся единомышленники, сторонники. Это поможет прийти к большему успеху.
  • Больше публичности. Не бойтесь говорить. Совершайте ошибки и делайте работу над ними.

Как разобраться в политике

«Женщинам тоже свойственно идти вперёд и рисковать». Интервью с Татьяной Короткевич о выборах, женщинах и политике
Виктория Капская и Алиса Листапад во время прямого эфира с Татьяной Короткевич. Фото: Алесь Достанко
В век социальных сетей каждый из вас может напрямую обратиться к человеку, который проявляет свои политические амбиции. Чтобы оценить серьёзность намерения, можно посмотреть историю политика. О том, что и как он делал, менял ли он свои позиции, что о нём говорят разные источники. И ещё один критерий выбора — понять, какое его решение, какие его слова, идеи откликаются у вас в сердце.

Не люблю, когда люди делят других на хороших и плохих. Мы все живём в одной стране, и каждый, кто решает свои политические амбиции, — смелый. Я сильно уважаю таких людей. Да, я могу быть несогласной с какими-то позициями, моё право. Но это не значит, что человек плохой.

Интересоваться политикой надо для того, чтобы реализовать свой потенциал, быть хозяином своей жизни и не чувствовать, что кто-то другой распоряжается твоими планами, карьерой и топчет их. Чтобы можно было защитить себя и своих близких.

Что важно знать перед выборами-2020

Впереди 9 августа — День выборов. Это будет месяц для проявления своих гражданских позиций. Вы можете максимально высказывать свою позицию. Как за, так и против. Например: я никогда не голосовала за Александра Лукашенко и не собираюсь. На выборах поддержу нашего кандидата Андрея Дмитриева и буду солидарна со Светланой Тихановской.

«Женщинам тоже свойственно идти вперёд и рисковать». Интервью с Татьяной Короткевич о выборах, женщинах и политике

Агитировать вы можете везде: в очереди в магазине, в клубе, в соцсетях. Называйте фамилии, говорите, каких перемен вы хотите, идите в наблюдатели. Будьте смелее.

Важно, чтобы каждый пришёл на выборы и воспользовался правом использовать свой голос. Голос — это простая инвестиция в будущее. Сегодня все хотят свободы, свободно выражать своё мнение, оценочные суждения, хотят видеть перспективы. Например, знать, что после окончания вуза у тебя будет работа, что ты можешь купить свой дом и жить, не задумываясь, а не уехать ли мне из страны.


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