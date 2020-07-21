На западе Украины преступник захватил заложников в автобусе. Коротко о том, что произошло

Во вторник, 21 июля, в городе Луцк на западе Украины неизвестный мужчина захватил автобус с заложниками. На месте событий были слышны выстрелы, в полиции сообщили, что у преступника есть оружие и взрывчатка.

В автобусе, который следовал по маршруту Берестечко — Красиловка, находятся около 20 человек, пока о пострадавших не сообщается. Захватчик утверждает, что в городе есть ещё один автомобиль с взрывчаткой — но эта информация пока не подтверждена.

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Преступник представился как Максим Плохой, а причиной своих действий назвал несогласие с властями. «Государство и есть первый террорист», — написал он в своем телеграм-канале, поздравив читателей с «днем Антисистемы». Он потребовал от председателей судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также от украинских олигархов выложить на ютьюбе ролики о том, что они — террористы в законе. Аналогичное обращение преступник выложил на ютьюбе.

Правоохранительные органы установили личность нападавшего — это Максим Кривош, уроженец Оренбургской области 1975 года рождения. В полиции сообщили, что мужчина имеет две судимости за тяжкие преступления, психические расстройства и недавно был на учёте у психиатра.

В 2014 году он тиражом в 400 экземпляров выпустил книгу «Философия преступника». В ней он раскрывал некоторые факты из своей биографии — в частности, он утверждал, что рос в семье интеллигентов, но в детстве насмотрелся боевиков и «решил стать крутым». Он также утверждал, что был осужден на восемь лет лишения свободы за создание и управление бандой.

На место происшествия выехал спецназ, готовый штурмовать автобус и обезвредить преступника. На место событий подведена тяжелая техника, на ближайших крышах расположились снайперы. В Луцк также выехал глава МВД Арсен Аваков. Представители властей сообщили, что на контакт мужчина не идет. Источник «Интерфакс-Украины» рассказал, что мужчина «периодически снимает трубку, но никаких конкретных требований не выдвигает, а говорит лишь общие фразы о борьбе с системой, анархии и тому подобном».