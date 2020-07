В Беларуси более 200 журналистов выступили с открытым обращением против избиения и задержания коллег

Последние месяцы стали периодом крайне жёстких репрессий в отношении журналистов независимых изданий в Беларуси. В ходе президентской кампании задерживали 43 корреспондента десятков СМИ, которые исполняли свои служебные обязанности. Поэтому журналисты независимых изданий Беларуси обратились к общественности, властям и силовикам.



Об этом сообщает TUT.BY.

Во вторник, 21 июля, документ был направлен в адрес Юрия Караева, министра внутренних дел, Натальи Кочановой, главы Совета Республики, Александра Конюка, генерального прокурора, и Игоря Луцкого, министра информации.

Последней каплей стало жестокое задержание журналиста «Радыё Свабода» Антона Трофимовича в центре Минска 15 июля после видеострима от ЦИК. При задержании сотрудники милиции сломали ему нос. В отношении Антона ведётся административное производство по статье 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица). Задержания проходят в разных городах страны — от Минска до Ганцевичей.

14 июля журналисты различных изданий были задержаны при освещении акций протеста, некоторые даже в прямом эфире, на глазах у десятков тысяч зрителей.

Это:

Михаил Ильин и Артём Майоров, «Еврорадио»

Алексей Судников и Всеволод Зарубин, TUT. BY

Артём Лява, «Новы час»

Алесь Пилецкий и Андрей Рабчик, «Радыё Свабода»

Екатерина Андреева, Игорь Ильяш, «Белсат»

Энди Смайт, Би-би-си

Надежда Пужинская, Марина Дробышевская, Юрий Глушаков, «Сильные новости»

Даниил Полянский, «Первый Регион»

Примерно то же произошло и раньше — 19 июня:

Лариса Щиракова, «Белсат»

Александра Дынко, Андрей Рабчик, «Радыё Свабода»

Ирина Ареховская, «Белсат»

Владимир Костин, Reuters

Мария Войтович, Артём Майоров, «Еврорадио»

Вадим Замировский, TUT. BY

Анастасия Занько, Onliner. by

Инна Кардаш, 112.ua

Анжелика Василевская, Могилёв, TUT. BY

Алесь Соболевский, независимый журналист

Алеся Латинская, Bobr. by

Сергей Латинский, независимый журналист

Денис Носов, «Вечерний Бобруйск»

Александр Позняк и Сергей Багров из «Ганцавіцкага часу» были задержаны в прямом эфире 20 июня. При задержании избиты. Их обвинили в неповиновении законному требованию милиции (статья 23.4 КоАП) и участии в несанкционированных массовых мероприятиях (часть 1 статьи 23.34 КоАП). Суд в Барановичах приговорил к штрафу в 15 базовых величин и к 15 суткам ареста соответственно.

Эти действия нарушают статью 198 Уголовного кодекса, которая определяет ответственность за «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста», и имеют одну цель — запугать журналистов и показать им и всему обществу, что законы не работают, когда есть более высокие политические интересы. Однако бесстыдство этих действий ведёт к обратному эффекту. Циничное желание показать гражданам, насколько они беззащитны перед властью, в первую очередь дискредитирует саму власть.

Мы продолжим выполнять свой профессиональный долг. Мы выражаем поддержку и солидарность со всеми невинно задержанными, избитыми, униженными.

Мы требуем, чтобы власти прекратили преследовать журналистов независимых изданий, а силовикам хотим напомнить, что, задерживая журналистов при исполнении ими своих профессиональных обязанностей и применяя к ним силу, вы не только нарушаете закон, но и сами совершаете преступление.

Статья 198 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста карается штрафом, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Обращение к руководителю ГУВД Мингорисполкома Ивану Кубракову, командиру отряда ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрию Балабе, заместителю министра внутренних дел Александру Барсукову по этому вопросу оказалось безрезультатным. Более месяца тому назад пресс-служба анонсировала встречу представителей министерства с журналистами, работающими на массовых мероприятиях, но эта встреча не состоялась до сих пор. Ждём ответа лично от министра внутренних дел.

Под обращением подписались более 200 человек: корреспонденты и редакторы TUT. BY, Onliner. by, «Наша Ніва» / NN. BY, «Радыё Свабода», БелаПАН, «Салідарнасць», «Еврорадио», «Белсат», «Сильные новости», газет «Комсомольская правда в Беларуси», «Народная воля» и «Новы час», dev. by, Tribuna.com, Realt. by, Reform. by и других изданий, а также журналисты-фрилансеры и блогеры.