Молодожёны-2020. День рождения семьи — 18 июля

Фотографии и истории знакомства трёх слуцких пар.

Борис и Оксана Старостенко

Молодожёны знают друг друга с детства. Они познакомились десять лет назад в летнем лагере, куда приехала отдыхать Оксана. Борис жил неподалёку и вместе с группой местных парней пришёл в лагерь на вечернюю дискотеку. Оксана ему очень понравилась, он пригласил её на танец. Так будущие супруги и познакомились.

Предложение было сделано в кругу друзей в кафе Pizza Smile. «Я знала, что Борис сделает предложение, не удивилась, а спокойно ответила согласием», — рассказала невеста.

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Медовый месяц пара планирует провести в Беларуси, организовав поездку по стране.

Иван и Татьяна Дороховы

Иван и Татьяна познакомились в городском парке три года назад. Татьяна гуляла с подругой, а Иван — с другом. В какой-то момент парни подошли к девушкам, так состоялось знакомство.

Предложение Иван сделал 5 февраля этого года в том же месте, где они познакомились. «Иван подарил мне кольцо, и я немного расплакалась, но ответила согласием», — говорит Татьяна.

Сергей и Мария Байраш

Будущие супруги познакомились год назад. Мария пришла трудоустраиваться, а Сергей был руководителем в этой организации.

Предложение Сергей сделал полгода назад в машине, когда вместе с девушкой ехал по делам. Он просто достал кольцо и предложил девушке выйти за него замуж.

«В тот момент я была в приятном шоке, для меня это было неожиданностью», — говорит Мария.

Сергей и Мария обдумывают, где провести медовый месяц, и пока не выбрали конкретное место.