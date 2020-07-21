Семьям с тремя и более детьми окажут единовременную материальную помощь к учебному году в размере 60 рублей на каждого ребёнка.



Об этом сообщает Слуцкий райисполком.

Выплата положена на каждого школьника и студента колледжа или лицея, получающего общее среднее образование.

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Для получения помощи семьям необходимо предоставить:

паспорт;

копию удостоверения многодетной семьи;

справку с места учёбы на каждого обучающегося.

Документы принимаются с 8 июля по 31 августа этого года по адресу: г. Слуцк, ул. Социалистическая, 14, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни (Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения).

Выдача единовременной материальной помощи осуществляется по предварительной записи по телефонам: 8 (1 795) 5 60 39 или 8 (1 795) 3 67 04.