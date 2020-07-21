Житель Слуцка собрал одну из самых больших коллекций кубиков Рубика в Беларуси. Посмотрите, как она выглядит

Ольга Глазунова
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Пираморфикс, октаэдр, мегаминкс… Не переживайте, после прочтения этих слов вы не вызовете духов. Ведь это всего лишь разновидности кубиков Рубика из коллекции Александра Авраменко. Всего же в коллекции случчанина 493 головоломки.

Александр рассказал «Кур'еру» о своём хобби, единомышлен­никах и планах коллекционера.

Житель Слуцка собрал одну из самых больших коллекций кубиков Рубика в Беларуси. Посмотрите, как она выглядит
Самый дорогой кубик в коллекции Александра Авраменко стоит 48 долларов. Стоимость всей коллекции владелец не подсчитывал. Говорит, что даже не собирается это делать. Фото: Ольга Глазунова

От первого кубика до целой коллекции

Впервые Александр взял в руки кубик Рубика в 1983 году. Его привезли из Венгрии по большому блату. Это был стандартный кубик 3*3*3.

«Я обо всём забыл, телевизор не смотрел, на улицу не ходил, всё время собирал, пока не освоил, — вспоминает коллекционер. — Потом пошло как по маслу. Стал собирать на время: получалось от 40 секунд до одной минуты. Сначала собирал за 60 ходов, потом — за 43. Ко мне даже малознакомые люди обращались, чтобы посмотреть, как я кубик собираю.

Житель Слуцка собрал одну из самых больших коллекций кубиков Рубика в Беларуси. Посмотрите, как она выглядит
Фото: Алесь Достанко
В одном из выпусков журнала «Наука и жизнь» я увидел схему сбора кубика 4*4*4. И мне так захотелось его купить, но в продаже у нас таких не было. Только когда в Слуцке открылся ТЦ «Маяк», я купил там кубик 4 на 4, освоил его и пошло-поехало: 5 на 5, 6 на 6, 7 на 7 и так далее. Так незаметно собралась коллекция".

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Сейчас у Александра в коллекции 493 кубика. Первое время он изучал формулы сборки, потом стал придумывать сам. Сейчас сразу начинает интуитивно собирать кубик.

В одном из выпусков журнала «Наука и жизнь» я увидел схему сбора кубика 4*4*4. И мне так захотелось его купить, но в продаже у нас таких не было. Только когда в Слуцке открылся ТЦ «Маяк», я купил там кубик 4 на 4, освоил его и пошло-поехало: 5 на 5, 6 на 6, 7 на 7 и так далее. Так незаметно собралась коллекция». Сейчас у Александра в коллекции 493 кубика. Первое время он изучал формулы сборки, потом стал придумывать сам. Сейчас сразу начинает интуитивно собирать кубик.
И это, по словам Александра Авраменко, не самый сложный кубик. Фото: Алесь Достанко
«Мне стало уже не очень интересно с кубиками, и я купил пирамидку. Это тоже было очень интересно. Теперь, если я вижу что-то оригинальное и позволяют ресурсы, — покупаю, — говорит Александр. — В Минске в «Экспобеле» есть специализированный магазин. Там же можно пообщаться с людьми. Кто-то просто покупает кубики Рубика для себя, а кто-то участвует в чемпионатах по спидкубингу. Это соревнования, в которых кубики Рубика собирают на время.

В среднем кубики стоят от 6 рублей до 60 долларов. Часто заказываю их на AliExpress. В моей коллекции есть скваер, тетраэдр, мама-куб, даймонд, кубик, бьющийся током, домики, панда и ещё десятки разновидностей кубиков".

Авторские кубики

Когда коллекция долго не пополнялась новыми экспонатами, Александр начал делать головоломки сам.

«Я делаю кубики на основе других. Покупаю обычные кубики Рубика, разбираю их на запчасти, немного модифицирую и получаются оригинальные кубики, — рассказывает коллекционер. — Не то чтобы я этим горжусь, но считаю единицей коллекции. Вот, например, я хотел себе кубик-домик. На AliExpress он стоил 15 долларов. Я взял два обычных кубика и сделал из них один кубик-домик».

Коллег по хобби у Александра практически нет. Есть один товарищ из Гродно, с которым коллекционер поддерживает связь.

«Я нашёл его в соцсетях, позвонил, и мы с удовольствием пообщались, — говорит собеседник. — Он сам изобретает кубики, сам механизмы делает. Я горжусь дружбой с ним. Если он что-то находит, он покупает мне и пересы­лает, я ему тоже. Больше в Беларуси я как ни искал единомышленников, так и не нашёл».

Страсть к коллекционированию

Александр говорит, что, возможно, родился коллекционером. В детстве собирал и этикетки, и марки, и монеты. «Самых больших успехов добился в коллекционировании программок и справочников по футболу. У меня было порядка 10 тысяч экземпляров, и я входил в 10-ку коллекционеров страны, — говорит собеседник. — Коллекционировал фильмы-лауреаты премии «Оскар».

В общем, всегда что-то собирал. И вот потянуло на кубики. Думаю, на них я и остановлюсь. Теперь это моя жизнь. Раньше дети маленькие были, работал, а сейчас у меня только кубики. Многие говорят, что, мол, в детство впал. А вы попробуйте — соберите!"

Александр Авраменко будет рад, если найдутся единомышленники, которых тоже интересуют кубики Рубика. С ним можно связаться по телефону +375 33 660 86 43.

Видео: Алесь Достанко, монтаж: Ольга Глазунова

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