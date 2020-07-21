Житель Слуцка собрал одну из самых больших коллекций кубиков Рубика в Беларуси. Посмотрите, как она выглядит

Пираморфикс, октаэдр, мегаминкс… Не переживайте, после прочтения этих слов вы не вызовете духов. Ведь это всего лишь разновидности кубиков Рубика из коллекции Александра Авраменко. Всего же в коллекции случчанина 493 головоломки.

Александр рассказал «Кур'еру» о своём хобби, единомышлен­никах и планах коллекционера.

От первого кубика до целой коллекции

Впервые Александр взял в руки кубик Рубика в 1983 году. Его привезли из Венгрии по большому блату. Это был стандартный кубик 3*3*3.

«Я обо всём забыл, телевизор не смотрел, на улицу не ходил, всё время собирал, пока не освоил, — вспоминает коллекционер. — Потом пошло как по маслу. Стал собирать на время: получалось от 40 секунд до одной минуты. Сначала собирал за 60 ходов, потом — за 43. Ко мне даже малознакомые люди обращались, чтобы посмотреть, как я кубик собираю. В одном из выпусков журнала «Наука и жизнь» я увидел схему сбора кубика 4*4*4. И мне так захотелось его купить, но в продаже у нас таких не было. Только когда в Слуцке открылся ТЦ «Маяк», я купил там кубик 4 на 4, освоил его и пошло-поехало: 5 на 5, 6 на 6, 7 на 7 и так далее. Так незаметно собралась коллекция".

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Сейчас у Александра в коллекции 493 кубика. Первое время он изучал формулы сборки, потом стал придумывать сам. Сейчас сразу начинает интуитивно собирать кубик. «Мне стало уже не очень интересно с кубиками, и я купил пирамидку. Это тоже было очень интересно. Теперь, если я вижу что-то оригинальное и позволяют ресурсы, — покупаю, — говорит Александр. — В Минске в «Экспобеле» есть специализированный магазин. Там же можно пообщаться с людьми. Кто-то просто покупает кубики Рубика для себя, а кто-то участвует в чемпионатах по спидкубингу. Это соревнования, в которых кубики Рубика собирают на время.

В среднем кубики стоят от 6 рублей до 60 долларов. Часто заказываю их на AliExpress. В моей коллекции есть скваер, тетраэдр, мама-куб, даймонд, кубик, бьющийся током, домики, панда и ещё десятки разновидностей кубиков".

Авторские кубики

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Когда коллекция долго не пополнялась новыми экспонатами, Александр начал делать головоломки сам.

«Я делаю кубики на основе других. Покупаю обычные кубики Рубика, разбираю их на запчасти, немного модифицирую и получаются оригинальные кубики, — рассказывает коллекционер. — Не то чтобы я этим горжусь, но считаю единицей коллекции. Вот, например, я хотел себе кубик-домик. На AliExpress он стоил 15 долларов. Я взял два обычных кубика и сделал из них один кубик-домик».

Коллег по хобби у Александра практически нет. Есть один товарищ из Гродно, с которым коллекционер поддерживает связь.

«Я нашёл его в соцсетях, позвонил, и мы с удовольствием пообщались, — говорит собеседник. — Он сам изобретает кубики, сам механизмы делает. Я горжусь дружбой с ним. Если он что-то находит, он покупает мне и пересы­лает, я ему тоже. Больше в Беларуси я как ни искал единомышленников, так и не нашёл».

Страсть к коллекционированию

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Александр говорит, что, возможно, родился коллекционером. В детстве собирал и этикетки, и марки, и монеты. «Самых больших успехов добился в коллекционировании программок и справочников по футболу. У меня было порядка 10 тысяч экземпляров, и я входил в 10-ку коллекционеров страны, — говорит собеседник. — Коллекционировал фильмы-лауреаты премии «Оскар».

В общем, всегда что-то собирал. И вот потянуло на кубики. Думаю, на них я и остановлюсь. Теперь это моя жизнь. Раньше дети маленькие были, работал, а сейчас у меня только кубики. Многие говорят, что, мол, в детство впал. А вы попробуйте — соберите!"

Александр Авраменко будет рад, если найдутся единомышленники, которых тоже интересуют кубики Рубика. С ним можно связаться по телефону +375 33 660 86 43.

Видео: Алесь Достанко, монтаж: Ольга Глазунова