От $ 100 тысяч до $ 160 тысяч. Как выглядят самые дорогие дома, которые продают в Слуцке

«Кур`ер» сделал подборку самых дорогих домов, которые сейчас продаются на рынке недвижимости в Слуцке. Посмотрите, как они выглядят.
Дом за $ 160 тысяч
До сих пор самым дорогим предложением по жилью в Слуцке остаётся 3-уровневый кирпичный дом на улице Монахова. Он продаётся за $ 160 000. Общая площадь — 900 м², участок — 12 соток. Год постройки не указан. Подключено электричество. Владельцы предлагают дом как под жильё, так и под бизнес — для офиса, торгового центра или сдачи помещений в аренду.
Дом за $ 150 тысяч
Дом 2016 года постройки выставлен за $ 150 000. Общая площадь — 129 м². 25 соток участка находятся в частной собственности, ещё столько же отведены под пожизненное пользование. Точный адрес дома продавец не указывает. Отмечено лишь, что он находится в Слуцком районе рядом с трассой Р43 на развязке Минск-Солигорск.
В доме 3 комнаты и 2 санузла. Второй этаж — мансардный. Имеется гараж. В дом подведена zala, есть видеодомофон, 4 цифровые видеокамеры через IP-адрес.
Дом за $ 137 тысяч
Дом 1990 года постройки по улице 3-й переулок Урицкого предлагают за $ 137 тысяч. Общая площадь — 245.1 м², жилая площадь — 101.1 м².
В распоряжении хозяина будет 5 комнат, просторная кухня, два санузла, сауна, прачечная, гараж с механической роллетой и электроприводом, большая терраса.
Дом за $ 100 тысяч
Коттедж 2013 года постройки на улице Криничная продают за $ 100 тысяч. Общая площадь дома ― 128.8 м², участок ― 10,8 соток. В дом проведены все коммуникации: вода, газ, отопление и электричество.
На участке с ландшафтным дизайном высажены декоративные деревья, выложены дорожки, есть мангал-беседка ручной ковки. Рядом с участком небольшой водоём и плодоносящие деревья. На цокольном этаже — кладовые, полуподвальное помещение и гараж.
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