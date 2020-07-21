От $ 100 тысяч до $ 160 тысяч. Как выглядят самые дорогие дома, которые продают в Слуцке

«Кур`ер» сделал подборку самых дорогих домов, которые сейчас продаются на рынке недвижимости в Слуцке. Посмотрите, как они выглядят.

Дом за $ 160 тысяч

До сих пор самым дорогим предложением по жилью в Слуцке остаётся 3-уровневый кирпичный дом на улице Монахова. Он продаётся за $ 160 000. Общая площадь — 900 м², участок — 12 соток. Год постройки не указан. Подключено электричество. Владельцы предлагают дом как под жильё, так и под бизнес — для офиса, торгового центра или сдачи помещений в аренду.

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Дом за $ 150 тысяч

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Дом 2016 года постройки выставлен за $ 150 000. Общая площадь — 129 м². 25 соток участка находятся в частной собственности, ещё столько же отведены под пожизненное пользование. Точный адрес дома продавец не указывает. Отмечено лишь, что он находится в Слуцком районе рядом с трассой Р43 на развязке Минск-Солигорск.

В доме 3 комнаты и 2 санузла. Второй этаж — мансардный. Имеется гараж. В дом подведена zala, есть видеодомофон, 4 цифровые видеокамеры через IP-адрес.

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Дом за $ 137 тысяч

Дом 1990 года постройки по улице 3-й переулок Урицкого предлагают за $ 137 тысяч. Общая площадь — 245.1 м², жилая площадь — 101.1 м².

В распоряжении хозяина будет 5 комнат, просторная кухня, два санузла, сауна, прачечная, гараж с механической роллетой и электроприводом, большая терраса.

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Дом за $ 100 тысяч

Владельцы пишут, что в доме выполнена качественная отделка: дубовый паркет, керамическая плитка, регулируемое отопление, импортная сантехника, видеонаблюдение, сигнализация. Наружная отделка выполнена с учётом всех климатических и эстетических факторов. По периметру уложена тротуарная плитка. Ровный, ухоженный земельный участок, огороженный металлическим забором. На участке растут сортовые яблони, черешня, клубника, розарий, цветы.

Коттедж 2013 года постройки на улице Криничная продают за $ 100 тысяч. Общая площадь дома ― 128.8 м², участок ― 10,8 соток. В дом проведены все коммуникации: вода, газ, отопление и электричество.

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Владелец пишет, что всё делалось для себя и от души. На первом этаже расположена кухня, спальня и гостиная. Мансардный этаж отведён под ещё одну спальню и огромную комнату с окнами в пол, которую можно переделать под бильярдную.

На участке с ландшафтным дизайном высажены декоративные деревья, выложены дорожки, есть мангал-беседка ручной ковки. Рядом с участком небольшой водоём и плодоносящие деревья. На цокольном этаже — кладовые, полуподвальное помещение и гараж.