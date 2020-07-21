Стало известно, когда на месте бывшего «Виленского» в Слуцке откроется новый магазин

В среду, 22 июля, состоится открытие третьего сетевого магазина «Копеечка» в Слуцке. Предварительное время — 15 часов. Продовольственный магазин появится в 1-м городке вместо бывшего магазина «Виленский».

Об этом «Кур'еру» сообщил Эдуард Ажгирей, заместитель управляющего по Минской области торговой сети ЗАО «Доброном».

Что было ранее

Напомним, что в середине января 2020 года универмаг «Слуцк» арендовал торговые площади у собственника магазина «Виленский» — КУП «Слуцк-Восток».

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На другой стороне улицы расположен магазин «Родны кут» (в народе «Синенький»). В январе этого года его также планировали закрыть. Но после публикации «Кур`ера», что жители 1-го городка останутся без единого магазина, решение пересмотрели. «Родны кут» работает до сих пор, правда, по словам жителей городка, ассортимент в магазине их не устраивает.

К слову, инфраструктура в 1-м городке также их не устраивала. Они жаловались, что рядом нет ни банкомата, ни аптеки. Из-за этого люди чувствовали себя «отшельниками на острове».

В тему. «Мы как отшельники на острове». В 1-м городке закрывают последний магазин, и людям это не нравится

Обновлено в 17.09 — в публикации удалена неточность.