Сколько встреч с избирателями проведут кандидаты в президенты

Кандидаты в президенты Беларуси подали в ЦИК заявки на пикеты и встречи с избирателями. Больше всего пикетов и встреч собирается провести штаб действующего президента.

Штаб действующего президента заявил 884 пикета и 202 встречи с избирателями в помещениях во всех областях страны. Больше всего пикетов пройдёт в Гомельской области. В Минской области пикетов не будет, только встречи с избирателями в помещениях.

Реклама

Андрей Дмитриев проведет 214 пикетов во всех областях, кроме Могилевской, и одну встречу с избирателями в Витебской области.

В планах у Светланы Тихановской 160 пикетов: по одному в Гомельской и Могилевской областях, два в Минской области и 156 в Минске.

Сергей Черечень проведет 138 пикетов, все они будут в Минске.

Анна Канопацкая (по данным на 20 июля) проводить пикеты и встречаться с избирателями не планирует.

Слуцкие власти отвели место для уличных пикетов на площадке возле городского Молодёжного центра. Помещений для встреч с избирателями в городе 2 — это зрительный зал Слуцкого городского Молодёжного центра и актовый зал СШ № 12 (на «Сахарном»). В Слуцком под встречи с избирателями выделены помещения в 14-ти деревенских учреждениях культуры.