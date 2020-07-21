«Кур'ер» с помощью Дмитрия Семибратова, старшего инспектора ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД, собрал полный список ПДД, касающихся велосипедистов. Что можно и что нельзя делать этим участникам дорожного движения, читайте в нашей подборке.

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Где могут двигаться велосипедисты?

Движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при её отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствий и опасности для пешеходов.

При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от её правого края.

При этом:

выезд далее 1 метра от правого края проезжей части дороги допускается лишь для объезда препятствия и в разрешённых случаях для поворота налево или разворота. Следует отметить, требование данного подпункта распространяется только на случаи движения по дорогам, которые имеют не более одной полосы для движения в данном направлении;

колонны велосипедистов при движении по проезжей части дороги должны быть разделены на группы не более чем по 10 велосипедистов, а расстояние между группами должно составлять не менее 100 метров;

при наличии на проезжей части дороги линии горизонтальной дорожной разметки 1.2, обозначающей её край, эта линия должна располагаться слева от велосипедиста.

Как ехать на велосипеде в тёмное время суток?

При движении по дороге в тёмное время суток и (или) при её недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены спереди фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет.

При их отсутствии или неисправности велосипедист при условиях, когда видимость дороги в направлении движения становится менее 300 метров или с наступлением тёмного времени суток, должен сойти с велосипеда и вести его рядом с собой.

Самое важное в городе

При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен спешиться и вести велосипед рядом с собой.

Это требуется сделать для того, чтобы обезопасить самих велосипедистов, так как большая скорость движения велосипедиста по сравнению с пешеходами позволяет ему появиться на пешеходном переходе в очень короткий промежуток времени.

Требование вести велосипед рядом с собой даёт возможность водителю транспортного средства рассматривать велосипедиста как пешехода и иметь больший запас времени на оценку складывающейся дорожной ситуации.

Вне перекрёстков, на нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, велосипедист обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге. При этом пересечение велодорожки с дорогой не является перекрёстком.

При съезде с проезжей части дороги водитель обязан уступить дорогу велосипедистам, путь движения которых он пересекает. При повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу велосипедистам, пересекающим её по велосипедной дорожке.

Что запрещено?

Использовать технически неисправные велосипеды. Под неисправностью понимается наличие неисправных тормозов, либо рулевого управления, либо звукового сигнала, а в тёмное время суток, как указывалось ранее, отсутствие работающих фонарей; Двигаться, не держась за руль и (или) не держа ноги на педалях; Поворачивать налево или разворачиваться на дороге, имеющей более одной полосы для движения в данном направлении; Двигаться по дороге в снегопад или гололедицу; Перевозить пассажиров, за исключением детей в возрасте до семи лет, на дополнительном специально оборудованном сидении; Перевозить грузы, выступающие более чем 0,5 метра по длине или ширине за габариты велосипеда, а также грузы, мешающие управлению велосипедом; Управлять велосипедом детям до 14 лет на дороге без сопровождения совершеннолетнего лица. Данное требование не распространяется на жилые и пешеходные зоны, тротуары, велосипедные и пешеходные дорожки; Буксировать велосипед или велосипедом, за исключением велосипедного прицепа промышленного производства.

СПРАВКА. За нарушение велосипедистом ПДД установлена административная ответственность (ст. 18.23 КоАП РБ):

ч. 1. Нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством, — влечёт предупреждение или наложение штрафа от одной до трёх базовых величин.

ч. 2. Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, совершённое в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, — влекут наложение штрафа от трёх до пяти базовых величин.

ч. 3. Совершение лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи, нарушений правил дорожного движения, повлёкших создание аварийной обстановки, — влечёт наложение штрафа от трёх до восьми базовых величин.

ч. 4. Совершение лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи, нарушений правил дорожного движения, повлёкших причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо повреждение транспортного средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или иного имущества, а также оставление ими места дорожно-транспортного происшествия, участниками которого они являются, — влекут наложение штрафа от пяти до двадцати базовых величин.

Базовая величина составляет 27 рублей.

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