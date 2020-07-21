«Кур'ер» с помощью Дмитрия Семибратова, старшего инспектора ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД, собрал полный список ПДД, касающихся велосипедистов. Что можно и что нельзя делать этим участникам дорожного движения, читайте в нашей подборке.
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Где могут двигаться велосипедисты?
Движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при её отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствий и опасности для пешеходов.
При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от её правого края.
При этом:
- выезд далее 1 метра от правого края проезжей части дороги допускается лишь для объезда препятствия и в разрешённых случаях для поворота налево или разворота. Следует отметить, требование данного подпункта распространяется только на случаи движения по дорогам, которые имеют не более одной полосы для движения в данном направлении;
- колонны велосипедистов при движении по проезжей части дороги должны быть разделены на группы не более чем по 10 велосипедистов, а расстояние между группами должно составлять не менее 100 метров;
- при наличии на проезжей части дороги линии горизонтальной дорожной разметки 1.2, обозначающей её край, эта линия должна располагаться слева от велосипедиста.
Как ехать на велосипеде в тёмное время суток?
При движении по дороге в тёмное время суток и (или) при её недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены спереди фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади — фонарь, излучающий красный свет.
При их отсутствии или неисправности велосипедист при условиях, когда видимость дороги в направлении движения становится менее 300 метров или с наступлением тёмного времени суток, должен сойти с велосипеда и вести его рядом с собой.
Самое важное в городе
При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен спешиться и вести велосипед рядом с собой.
- Это требуется сделать для того, чтобы обезопасить самих велосипедистов, так как большая скорость движения велосипедиста по сравнению с пешеходами позволяет ему появиться на пешеходном переходе в очень короткий промежуток времени.
- Требование вести велосипед рядом с собой даёт возможность водителю транспортного средства рассматривать велосипедиста как пешехода и иметь больший запас времени на оценку складывающейся дорожной ситуации.
Вне перекрёстков, на нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, велосипедист обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге. При этом пересечение велодорожки с дорогой не является перекрёстком.
При съезде с проезжей части дороги водитель обязан уступить дорогу велосипедистам, путь движения которых он пересекает. При повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу велосипедистам, пересекающим её по велосипедной дорожке.
Что запрещено?
- Использовать технически неисправные велосипеды. Под неисправностью понимается наличие неисправных тормозов, либо рулевого управления, либо звукового сигнала, а в тёмное время суток, как указывалось ранее, отсутствие работающих фонарей;
- Двигаться, не держась за руль и (или) не держа ноги на педалях;
- Поворачивать налево или разворачиваться на дороге, имеющей более одной полосы для движения в данном направлении;
- Двигаться по дороге в снегопад или гололедицу;
- Перевозить пассажиров, за исключением детей в возрасте до семи лет, на дополнительном специально оборудованном сидении;
- Перевозить грузы, выступающие более чем 0,5 метра по длине или ширине за габариты велосипеда, а также грузы, мешающие управлению велосипедом;
- Управлять велосипедом детям до 14 лет на дороге без сопровождения совершеннолетнего лица. Данное требование не распространяется на жилые и пешеходные зоны, тротуары, велосипедные и пешеходные дорожки;
- Буксировать велосипед или велосипедом, за исключением велосипедного прицепа промышленного производства.
СПРАВКА. За нарушение велосипедистом ПДД установлена административная ответственность (ст. 18.23 КоАП РБ):
ч. 1. Нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством, — влечёт предупреждение или наложение штрафа от одной до трёх базовых величин.
ч. 2. Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, совершённое в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, — влекут наложение штрафа от трёх до пяти базовых величин.
ч. 3. Совершение лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи, нарушений правил дорожного движения, повлёкших создание аварийной обстановки, — влечёт наложение штрафа от трёх до восьми базовых величин.
ч. 4. Совершение лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи, нарушений правил дорожного движения, повлёкших причинение потерпевшему легкого телесного повреждения либо повреждение транспортного средства, груза, дорожного покрытия, дорожных и других сооружений или иного имущества, а также оставление ими места дорожно-транспортного происшествия, участниками которого они являются, — влекут наложение штрафа от пяти до двадцати базовых величин.
Базовая величина составляет 27 рублей.
Топ-3 материала, которые стоит прочитать
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- Случчане постоянно сравнивают, как развита велосипедная инфраструктура в других городах. За примером далеко ходить не надо. Велоактивисты Солигорска шесть лет назад создали в городе велосообщество, провели несколько велопарадов, установили множество велопарковок и вдохновили власти на то, чтобы менять городскую среду для велосипедистов. «Кур`ер» рассказал, как им это удалось.
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