Выпускница из Слуцка сдала ЦТ по истории Беларуси на 100 баллов. Как ей это удалось

Случчанка Ангелина Латышева, выпускница СШ № 12, набрала максимальный балл по истории Беларуси. Кроме неё такой результат у 18-ти абитуриентов страны.

Готовиться к ЦТ по истории Беларуси Ангелина начала несколько лет назад. С 9-го класса участвовала в олимпиадах, занимала призовые места на районном уровне. В 11-м классе представляла школу на «области», пишет МЛЫН.BY.

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«Считаю, это был очень хороший опыт, — говорит Ангелина. — Любовь к истории Беларуси мне привила учитель Галина Анатольевна Кравченко. С 10-го класса стала ходить ещё и к репетитору. Плюс много занималась самостоятельно. История Беларуси — очень обширный предмет. В нём столько информации, за короткий период её освоить трудно».

Абитуриентка признаётся, что рассчитывала получить высокий балл на ЦТ: «Когда вышла из аудитории, чувствовала себя уверенной. Конечно, тогда я не думала, что наберу 100 баллов, но понимала, что от 90 должно быть. Что касается результатов репетиционных тестирований, там у меня было 84 и 82 балла».

По словам Ангелины, ей попался хороший вариант теста. Сомнения вызвали только несколько заданий.

«В целом тестирование мне показалось несложным, но было над чем подумать, — отмечает девушка. — Единственное, в этом году тест стал немного сложнее в другом плане — вместо четырёх вариантов ответа появилось пять. Но лично для меня самое трудное было настроить себя психологически. Перед ЦТ я просто сказала себе, что всё будет хорошо, и постаралась выложиться по полной».

Ангелина считает, что на удачу по ЦТ особо надеяться не стоит. Особенно если это устные предметы: «Тут нужно постоянно что-то читать и запоминать. А ещё — решать побольше тестов. После ЦТ по русскому языку я каждый день старалась выполнять по 10 тестов в день.

Помимо истории Беларуси, Ангелина сдавала ещё два ЦТ. Результат по всемирной истории ещё неизвестен. А по русскому языку абитуриентка получила 86 баллов.

«Я и моё окружение надеялись, что балл будет повыше. Но и этот результат считаю достойным», — говорит она.

Поступать Ангелина собирается на исторический факультет БГУ.

РАНЕЕ. «Что результат будет высоким, я знала с самого начала». Выпускница 11-й школы получила 100 баллов на ЦТ