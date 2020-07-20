Корреспондент «Кур'ера» вышел «на город», чтобы посмотреть, во что была одета молодёжь в эти июльские выходные. Для «просмотра» было традиционно выбрано одно из самых оживлённых мест в Слуцке — возле Дома культуры.

Все публикации на эту тему здесь: Кто как одет

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце июля-2020, Слуцк
Фотографии: Анастасия Ловкина
Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце июля-2020, Слуцк

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Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце июля-2020, Слуцк

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце июля-2020, Слуцк

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце июля-2020, Слуцк

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце июля-2020, Слуцк

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце июля-2020, Слуцк

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце июля-2020, Слуцк

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце июля-2020, Слуцк

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце июля-2020, Слуцк

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце июля-2020, Слуцк

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце июля-2020, Слуцк

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце июля-2020, Слуцк

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце июля-2020, Слуцк

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце июля-2020, Слуцк

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце июля-2020, Слуцк

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце июля-2020, Слуцк

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце июля-2020, Слуцк

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце июля-2020, Слуцк

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце июля-2020, Слуцк

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце июля-2020, Слуцк

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце июля-2020, Слуцк

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце июля-2020, Слуцк

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце июля-2020, Слуцк

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в конце июля-2020, Слуцк

4
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1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

Нейкия оборванцы в рваных штанищах.

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20 июля 2020 17:21
It is 2015
Участник
It is 2015

Пиджак на голую шею засалится особенно при отключенной горячей воде в 2 счета

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20 июля 2020 17:23
It is 2015
Участник
It is 2015

В жару надо носить сандалии с дырочками, а не плотно завязанные кросачи. Чтоб ноги не воняли.

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20 июля 2020 17:24
It is 2015
Участник
It is 2015

В целом хоть одежда и стандартная, но опрятная и аккуратная. Одобряю

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20 июля 2020 17:25