Корреспондент «Кур'ера» вышел «на город», чтобы посмотреть, во что была одета молодёжь в эти июльские выходные. Для «просмотра» было традиционно выбрано одно из самых оживлённых мест в Слуцке — возле Дома культуры.

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