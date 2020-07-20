Корреспондент «Кур'ера» вышел «на город», чтобы посмотреть, во что была одета молодёжь в эти июльские выходные. Для «просмотра» было традиционно выбрано одно из самых оживлённых мест в Слуцке — возле Дома культуры.
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Нейкия оборванцы в рваных штанищах.
Пиджак на голую шею засалится особенно при отключенной горячей воде в 2 счета
В жару надо носить сандалии с дырочками, а не плотно завязанные кросачи. Чтоб ноги не воняли.
В целом хоть одежда и стандартная, но опрятная и аккуратная. Одобряю