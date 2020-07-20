Жители улицы Виленской в Слуцке ждут открытия нового магазина, но пока реклама об открытии пропала

Ещё две недели назад бывший «Виленский» магазин анонсировал, что скоро он откроется под вывеской «Копеечка». Реклама об этом была традиционно роскошная.

К сожалению, не смог её сфотографировать. Но на сегодняшний день внешний вид магазина таков — рекламу убрали. Наблюдал, что пара пыталась попасть внутрь — безуспешно…

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Заглянул внутрь через окно. Вроде как товар готов к продаже. Но, видать, «что-то пошло не так…». Кстати, это выражение пошло от комментатора, который видел неудачный запуск с Байконура ракеты «Протон» и, не подозревая, сказал эту «крылатую» фразу.

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Ранее «Кур'ер» сообщал, что открытие сетевого магазина «Копеечка» на Виленской состоится в 20-х числах июля.