Случчанка Виктория Макарова не побоялась путешествовать в пандемию и отправилась этим летом на отдых в Одессу. В интервью «Кур`еру» она рассказала, как заехать в Украину, сколько стоит сделать тест на коронавирус и как одесситы относятся к туристам.

Маршрут Беларусь — Украина

Виктория отмечает, что страха ехать в путешествие во время пандемии у неё не было. Она считает, что каждый рано или поздно столкнётся с вирусом, а риск заболеть есть даже при обычном походе в магазин. И очень хотелось слетать на отдых.

На отдых случчанка добиралась прямым авиарейсом «Минск-Одесса». Во время перелёта все пассажиры были в масках. «Каких-то других мер предосторожностей не было. В аэропорту оставаться нельзя. По прилёте в Одессу всех пассажиров выпроваживают на улицу», — говорит она.

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В Одессе Виктория впервые. Выбрала этот город из-за его возможностей: можно и на море полежать, и культурные места посетить. «Я не тепличный турист, который сутками пропадает на пляже. Для меня важно, чтобы были и какие-то другие занятия. К примеру, я люблю гулять по городу, посещать местные рынки, магазины. Чувствовать атмосферу города, заряжаясь ею», — добавляет случчанка.

Как заехать в Украину

В своёмВиктория подробно рассказывает, как сейчас возможно заехать в Украину. Пока погреться на популярных украинских пляжах без дополнительных эпидпроверок белорусы не могут. По приезде в Украину они обязаны пройти 14-дневный карантин в указанных властями пунктах или при пересечении границы туристы должны сдать ПЦР-мазок на коронавирус. Если тест будет отрицательным, тогда карантин можно не выдерживать.

Ещё один нюанс: для въезда в Украину при себе белорусы обязаны иметь страховку, покрывающую расходы на случай заболевания COVID-19 на территории Украины.

«Не нужно сидеть две недели на самоизоляции, если сдать ПЦР-мазок на коронавирус на территории Украины (!) Только в этом случае и только этот метод. Стоит тест $ 75−90. Результат теста будет готов в течение 3−5 дней. Я ждала четыре дня. Всё это время находилась на карантине. Делается тест в частных центрах, — рассказывает Виктория. — Обязательно наличие страховки. Компания должна сотрудничать с украинской стороной. Делала в Беларуси за $ 5.

Карантин проходит с помощью программы «Дiй вдома». По приезде в страну нужно пометить основную локацию. Приходит до 10 запросов в день с просьбой о фото. Они «чекают» локацию! Если более 5 раз не дома, то придёт милиция со штрафом от $ 650. Насколько хорошо работает эта программа и система штрафов, я не знаю. Отмечу, что для регистрации в программе нужен украинский номер телефона.

После получения результатов теста нужно самому звонить в лабораторию, чтобы они передали ваши данные в центр здоровья. Вам придёт уведомление об отмене карантина — и вы свободны".

Как относятся к туристам и коронавирусу

«Как мне кажется, в Одессе сейчас много отдыхает самих украинцев и гостей из Турции. Белорусов и россиян практически нет. Возможно, для кого-то маленькое количество туристов является минусом, но для меня это однозначно плюс, — отмечает Виктория. — На пляж теперь можно не спешить, забивая места с самого утра. Приходишь в 11 часов — и свободные пару мест всегда есть. В будние дни в заведениях также можно найти свободный столик. В основном заведения полные только в выходные дни. Одесситы, которые зарабатывают в туристический сезон, жалуются, что мало туристов. Хозяйка, которая сдавала квартиру, отмечала, что цены на жильё в этом году упали примерно на 30%».

По словам Виктории, в Одессе к коронавирусу относятся спокойно. Никто не напуган и все рады туристам. «Все уже устали от коронавируса. Никто не придерживается никаких мер. В принципе, всё как у нас, — подчёркивает она. — Масочный режим нигде не соблюдается, кроме магазинов. Туда можно заходить только в масках. В остальных случаях коронавируса как будто и нет. Всё открыто и работает: заведения, парки, спортзалы, клубы. Проводятся дискотеки и концерты. Недавно приезжал Михалюк, Макс Барских, Zivert и Monatik».

Про цены в Одессе

Виктория отмечает, что у всех Одесса получится разная в зависимости от бюджета. У кого-то более скромная с полотенцем у моря, у кого-то более дорогая с отелем у моря и ежедневной арендой лежаков в $ 20.

Виктория рассказала, сколько у неё уходит денег на основные расходы.