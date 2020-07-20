Выборы президента-2020. Кандидаты Тихановская и Дмитриев выступили по радио. Что они сказали

В понедельник, 20 июля, в эфире Первого национального канала Белорусского радио выступили кандидаты в президенты Светлана Тихановская и Андрей Дмитриев. «Кур'ер» выбрал отдельные тезисы и цитаты.

Светлана Тихановская

Кандидат Светлана Тихановская озвучила основные тезисы своей программы «Страна для жизни, государство для людей»:

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создание новых рабочих мест в Беларуси;

снятие барьеров для малого и среднего бизнеса;

пересмотр финансирования убыточных предприятий;

реформа систем здравоохранения и образования;

«Независимость — наша абсолютная главная ценность, мы её не продаём, мы ею не торгуем, мы мирные люди, мы будем дружить со всеми, но только в интересах собственной страны»;

«Мы должны создать партнёрство на равных, а не зависеть от газовой и нефтяной иглы».

«Этим летом людей начали хватать на улицах и даже не за то, что они вышли на какой-то митинг или демонстрацию с лозунгами и призывами. Их начали хватать только за то, что они стояли в очереди и хотели своей подписью поддержать выдвижение претендентов. А теперь хватают уже за то, что хочешь подать жалобу в ЦИК на очевидное нарушение.

Так на что рассчитывает теперешняя власть? Неужели действующий президент рассчитывает, что, избивая людей дубинками, кидая за решётку, выписывая им штрафы, он заставит людей себя любить? Он что, действительно думает, что насилием, нахрапом, хамством и постоянным враньём можно решить проблемы в экономике, к которым он сам же и привёл нашу страну? А сколько он ещё собирается избивать людей и бросать их в тюрьмы? Не президент должен нам указывать, как нам жить и что нам делать, а мы сами должны это определять", — сказала Тихановская.

Андрей Дмитриев

Кандидат Андрей Дмитриев выступил на белорусском языке. Он заявил, что нынешняя избирательная кампания — кампания солидарности всех тех, кто считает, что стране нужен новый президент, и против всего, что унижает сегодня белорусов. Дмитриев также отметил, что уровень жизни белорусов, особенно в малых городах, оставляет желать лучшего, поэтому для многих единственный вариант жить достойно — уехать за границу.

Андрей Дмитриев отметил про «болевые точки»: неверный подход власти к борьбе с коронавирусом, поборы в детских садах и школах, распределение в университетах, платное высшее образование в госвузах. Кандидат заявил, что планирует строить страну для людей, основанную на принципах: говорить правду, не наказывать людей за правду и выражение своего мнения, ценить людей.

Напомним, что «Кур'ер» давал расписание, когда и кого из кандидатов в президенты можно будет услышать на радио и увидеть по ТВ.