«Кур'ер» спрятал послание будущему президенту Беларуси. Видео

В течение двух месяцев «Кур'ер» собирал от своих читателей послания будущему президенту. Из всех присланных сообщений читателей мы составили одно общее послание президенту, кто бы он ни был. Его мы закопали в одном секретном месте. Сообщение откроем и опубликуем после выборов (после 9 августа).

Вместе с тем приём посланий не прекращён. Мы продолжаем принимать их. Некоторые из них периодически будут публиковаться на нашем сайте. Поэтому если вы до сих пор этого не сделали, но хотите, то переходите сюда.

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ВЫБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 0. Каждый белорус как точка отсчёта для развития нашей страны. Неважно, кто будет президентом, важны ваши надежды, пожелания и что вы сами можете сделать. Нажмите на ссылку и отправьте послание будущему президенту Беларуси!

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