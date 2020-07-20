Вкус детства. В Слуцке создают гостовские торты со своей «изюминкой»

Слуцкий хлебозавод выпускает ежесуточно около 20 видов тортов, не считая индивидуальных заказов. В ассортименте предприятия как полюбившиеся с советских времён торты «Сказка» и «Ленинградский», так и новые виды сладкой продукции, о которых раньше можно было только мечтать. Неизменным остаётся одно — натуральный домашний вкус слуцких тортов.

Слуцкие торты стали визитной карточкой города и неотъемлемой частью жизни горожан. Все эти годы хлебозавод сохраняет лучшие советские рецепты, не забывая следить за новыми тенденциями в кондитерском искусстве.

Реклама

В преддверии праздника — Международного дня торта, который отмечается 20 июля, «Кур`ер» посмотрел, какие торты создают на Слуцком хлебозаводе. Ведь именно их покупатели любят за натуральный домашний вкус.

Торты «Сказка» и «Ленинградский»

Это советская классика. Без них не обходился ни один праздник — ни день рождения, ни Новый год, ни поход в гости.

Торт «Сказка» — бисквит, свёрнутый в виде рулета, покрыт слоем сливочного крема с натуральным экстрактом бересты. Поверхность покрыта сливочным шоколадным кремом, украшена сухофруктами. Боковая поверхность обсыпана бисквитной крошкой с какао.

Торт «Ленинградский» — это песочные коржи, соединённые сливочно-шоколадным кремом с натуральным экстрактом бересты. Поверхность заглазирована шоколадной помадкой, украшена орехами и шоколадной глазурью. Боковая поверхность обсыпана бисквитной крошкой.

На предприятии появилась и новая линейка тортов, в том числе и с начинкой «Сметанная».

Слуцкие кондитеры говорят, что над выпуском тортов с таким кремом пришлось изрядно потрудиться. Ведь у них совсем небольшие сроки годности — около суток. Но использовать химические добавки кондитеры отказываются категорически. Выручил экстракт бересты — натуральный консервант, благодаря которому удалось продлить срок годности тортов до 10 суток.

Самый популярный торт — это «Слуцкі смак»

1 из 2

Новые торты — «София» и «Поль Робсон»

Медовый бисквит со сметанной начинкой. Поверхность покрыта домашней помадкой. Изготовлен с натуральным экстрактом бересты.

Торт «София» — это белый бисквит с черносливом и сметанной начинкой. Украшен фундуком и шоколадной глазурью. Изготовлен с натуральным экстрактом бересты.

Торт «София» 1 из 2

Торт «Поль Робсон» 1 из 2

«Путешествуем» по городам вместе с тортами

сделан из песочных коржей с фундуком, прослоенных начинками «Сметанная» и «Сырная» с рикоттой. Поверхность отделана помадкой домашней и фундуком.

Ещё хлебозавод создаёт кондитерские изделия, угощаясь которыми можно «путешествовать» по разным городам. Это линейка тортов, в которой представлены десерты разных стран мира:

«Киевский новый»,

«Шварцвальд»,

«Эстерхази»,

«Пражский вечерний»,

«Ленинградский»,

«Слуцкі смак».

Торт «Шварцвальд» — шоколадный бисквит, свёрнутый в виде рулета с начинкой фруктовой и сметанно-масляной. Поверхность отделана сливочным и сливочно-шоколадным кремами, шоколадной глазурью и засахаренной черешней. Изготовлен с натуральным экстрактом бересты.

Торт «Эстерхази» — воздушно-ореховые коржи прослоены молочно-масляной начинкой. Поверхность заглазирована мягкой белой глазурью, отделана шоколадной глазурью. Боковые поверхности обсыпаны струганым миндалём.

Торт «Киевский новый» — воздушно-ореховые коржи соедине­ны сливочным кремом. Поверхность отделана сливочным и сливочно-шоколадным кремом и сухофруктами. Боковая поверхность обсыпана крошкой орехового коржа. Изготовлен с натуральным экстрактом бересты.

Торт «Киевский новый» 1 из 2

1 из 3

Покупайте вкус детства и счастья от слуцких кондитеров!

Все торты упакованы в картонные коробки.

ОАО «Слуцкий хлебозавод»

УНП 600 154 157