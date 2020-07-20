В редакцию «Кур`ера» прислали разные мнения о доступности детского досуга в Слуцке. Одна женщина считает, что цены на детские аттракционы завышены, а прогулка по парку превращается в дыру в бюджете. Другая читательница отмечает, что с таким подходом люди сами превращают Слуцк в пустырь.

«Мы совсем недавно обсуждали и ещё обсуждаем строительство городского центра на месте консервного завода, и большинство высказывалось за… АКВАПАРК! А вы думаете, что он будет бесплатный?! Если 4,5 рубля — дорого, то о какой зоне развлечений в Слуцке вообще может идти речь? Или все зоны, по вашему мнению, будут бесплатными?!» — написала Елена.

Давайте посчитаем.

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В Слуцке 15 минут джампинга на игровом батуте стоит 4,5 рубля, то есть за час придётся заплатить 18 рублей.

Теперь возьмём стоимость детского билета в аквапарк «Лебяжий». Аквазона для детей от 4 до 17 лет. Стоимость билета в будний день: 3 часа — 25 рублей, 4 часа — 27 рублей, 8 часов — 36 рублей. В выходной день цена чуть выше: 3 часа — 28 рублей, 4 часа — 35 рублей, 8 часов — 43 рубля.

Теперь сравним. Если ребёнок захочет три часа попрыгать на батуте в Слуцке, родителю придётся заплатить 54 рубля. Три часа в аквапарке обойдутся в 25−28 рублей в зависимости от дня недели.

Простой математический расчёт. И не надо лишних слов.