Врач из Солигорска рассказал, как работал в пандемию коронавируса и похудел на 4 кг

Максим Дризгалович, врач выездной бригады скорой помощи Солигорской больницы, почти 2,5 месяца проработал ещё и в инфекционном отделении.



Он рассказал TUT. BY, как медики боролись с COVID-19 в Солигорске и районе.

Максим работает врачом в бригаде интенсивной терапии на скорой. Их вызывают на сложные случаи, например, инфаркты. Молодой человек рассказывает, что ещё до того, как в Беларуси появился коронавирус, у них уже проводились учения и отрабатывались ситуации, как реагировать на очаговые инфекции. Первые пациенты с коронавирусными пневмониями в их городе начали появляться в марте.

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«У нас были специализированные бригады, которые работали в противочумных костюмах, они и забирали этих пациентов, но так как инфекционное отделение в Солигорске было закрыто на ремонт, мы возили пациентов сначала в Слуцк и Любань, а затем — в Борисов и Боровляны, — рассказывает Максим Дризгалович. — В это время у нас в больнице готовили корпус для приёма таких пациентов, его переквалифицировали в специализированное COVID-отделение, и там врачи уже работали как инфекционисты.

В приёмном отделении потоки пациентов поделили на «грязный» и «чистый», в «грязном» были пациенты с подозрением на пневмонию, высокой температурой. В какой-то момент решили на два потока разделить и КТ-диагностику. У нас в больнице один КТ-аппарат, и сначала «чистых» пациентов на такое обследование мы возили в Слуцк, а «грязные» проходили его в Солигорске. Затем просто в нашей больнице разграничили потоки этих пациентов и в одно время делали КТ пациентам с COVID-19, в другое — без него. Аппарат обрабатывался, помещение кварцевалось.

Работать в больницу инфекционистом меня пригласили в апреле, я согласился и совмещал эту должность с работой на скорой. Согласилась стать инфекционистом и моя жена, она врач общей практики.

Первые пациенты, которые у нас появились с коронавирусной инфекцией, были протестантами. У нас в Солигорске их много. Сначала мы им объясняли, что на собрания надо ходить в масках или респираторах, но после вспышки вируса они и сами перестали собираться. Потом у нас начали болеть все по чуть-чуть. У нас город шахтёров, и, конечно, их тоже было много. Я заметил такую закономерность, что почти все пациенты не прививались от гриппа и не курили. Большинство пациентов были с пневмониями средней степени тяжести.

У детей коронавирусная инфекция чаще всего проявлялась тошнотой, жидким стулом, болями в животе, коликой. Дети, в принципе, очень быстро восстанавливались: несколько дней повышенная температура, состояние нормализуется — и всё хорошо. Среди пациентов-детей были и груднички.

Была интересная история, когда у нас с бессимптомной формой COVID-19 лежал мальчик из приюта. Восемь лет назад его родителей лишили родительских прав. Пациенты узнали про этого мальчика и стали ему передачи отсылать из разных отделений. Он ко мне подошёл и говорит: «Максим Валерьевич, я думаю, что Дед Мороз есть, но подарки от него только сейчас начали приходить». Оказывается, кто-то подписал посылку, что она от Деда Мороза.

А ещё была история, когда прихожу в отделение, а с конца коридора мне кричит мой 2,5-летний пациент: «Папа!»

Мне кажется, что поток пациентов увеличился в начале мая, затем был спад, а потом снова рост. Когда мы уже понимали, что выписываем много пациентов, а поступает очень мало — три-четыре человека в день, по чуть-чуть начали закрывать отделение. Это произошло с середины июня.

С 1 июля я работаю только на скорой, потому что моё инфекционное отделение помыли и закрыли. Сейчас в больнице есть другое инфекционное отделение, где ещё лечат коронавирусные пневмонии. Мы остаёмся региональным центром, потому что в Солигорск везут пациентов из Любани, Копыля, Несвижа, Старых Дорог.

Сложнее всего было в самом начале пандемии, когда нужно было читать много научной литературы, изучать протоколы Минздрава по лечению таких пациентов, диагностике заболевания. У меня жена тоже доктор, и мы вместе сидели и конспектировали, разбирали это всё. Мы жили дома вдвоём, ни с кем из родных старались не контактировать, хотя я сам родом из Солигорска. С родителями виделись только в респираторах и то, чтобы что-нибудь передать.

Когда выходили из «грязной» зоны в больнице, мылись, переодевались в чистое, ехали домой в респираторах, а дома снова мылись и всё дезинфицировали. Врачам, которые не могли жить дома, предлагали места в контакт-центрах — сначала в санатории, потом в гостинице.

Сложно было работать в противочумном костюме в 30-градусную жару — ты как будто сидишь в маленьком парничке. Я за почти 2,5 месяца потерял около 4 кг. Это действительно очень трудно, а тебе в этой экипировке нужно работать: послушать всех пациентов, посмотреть, всем давление измерить, сатурацию, послушать лёгкие, договориться по поводу лечения.

У нас район — чуть больше 130 тысяч человек. Сейчас вызовов по поводу пневмоний мало, в день может быть один-два по всей станции. Так как я работаю в бригаде интенсивной терапии, то можно, например, приехать на инфаркт, а у человека до этого могла быть повышенная температура.

Первая сортировка пациентов идёт на скорой, и мы должны думать, куда этого пациента отвезти. Если у пациента с инфарктом есть признаки повышения температуры, падения насыщения крови кислородом, был сухой кашель, то мы звоним в больницу и говорим о том, что везём такого пациента. Там уже готовится инфекционное приёмное отделение.

Наша бригада не специализируется на пневмониях, на такие случаи есть другая, там медики экипированы противочумными костюмами. Но и у нас в машине лежат такие костюмы и респираторы для каждого на всякий случай. Также мы возим с собой маски и для пациентов, чтобы они не заразились или не заразили.

Мне кажется, что эта инфекция людей сплотила. Нам помогало очень много волонтёров. Думаю, что, может, даже после всего люди начнут лучше относиться к медикам и не будет отношения, когда приходят и говорят, что платят налоги и что мы им должны.

Да, мы осмотрим пациента и выпишем лечение, но о своём здоровье каждый должен заботиться сам. Вам же не звонит в два часа ночи повар и не говорит, что вы забыли поесть. А у нас участковые доктора звонят по домам и говорят: «Придите, пожалуйста, сделайте флюорографию, прививку…»

Много работы, которая вообще не имеет отношения к медицине, сброшена на медиков. И мы часто заботимся о здоровье людей, которые не хотят сами заботиться о своём здоровье.

Я думаю, что, может, после пандемии люди как-то задумаются и начнут беречь своё здоровье, начнут правильно питаться, делать прививки, проходить профосмотры, с уважением относиться к работе врача, а не ногой открывать дверь поликлиники".