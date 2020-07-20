Партнёры карты Lampa
Список партнёров женского проекта Lampa

Свекровь со мной делила даже унитаз. Рассказ случчанки о разводе (часть 1)

Lampa
Lampa
0

Моя первая свекровь — очень экономный человек. В её запасах можно найти пустышку сына и трусики дочери. Ей совсем не понятно, как можно жить по-другому. Поэтому в браке меня ждала череда комментариев и наставлений по экономности.

— Вы куда идёте? В магазин? Как за трусиками? У меня всё есть.

И знаете, это не самая большая беда и с этим можно жить. И, наверное, найти подход. Если, конечно, житейской мудрости хватит. У меня тогда, видимо, не хватило.

Маменькин сынок

Ещё одна большая беда — слепая любовь к сыну. Это не несёт в себе ничего хорошего для всех, правда. Вот представьте себе ситуацию, что сын, который уже женат, идёт на работу к 8 часам. А мама встаёт в 6 часов, делает пюре и выносит ему по дороге на работу. И дело не в том, что жена не готовит. Про мои «ссобойки» все знали. Я никогда не отпускала мужа на работу без полного комплекта с десертом.

Сейчас пишу и понимаю, что ни капельки не злюсь на неё. Тогда злилась ого-го. Может быть, ей хотелось быть значимой. Но такое отношение очень испортило сына. Он старался быть самостоятельным. Но когда мама звонила и говорила: «Пойдём купим тебе что-нибудь», шёл и покупал пятую куртку подряд. Несмотря на то, что его ребёнку нужно было абсолютно другое. Но это же ему мама предложила…

Моя первая свекровь - очень экономный человек. В её запасах можно найти пустышку сына и трусики дочери. Ей совсем не понятно, как можно жить по-другому. Поэтому в браке меня ждала череда комментариев и наставлений по экономности.

Развод с мужем, а раздел имущества со свекровью

Отношения свекровь-невестка временами запутаны, сложны и необъяснимы. Не зря много анекдотов на эту тему. Мне казалось в какой-то момент, что мы неплохо ладим.
Но в момент, когда было подано заявление на расторжение брака, свекровь кардинально изменилась. Нет, конечно, никто не ждал особой дружбы и хорошего отношения. НО! Мы с мистером «Икс» (давайте так называть моего бывшего мужа) обсудили всё, в том числе раздел имущества. Но в один прекрасный вечер в дверь мне позвонил милиционер, дочка была маленькая и жутко испугалась дядю в форме.

— На вас написано заявление. Вы являетесь мошенницей. Необходимо записать показания.

Проделки свекрови начались… Обошлось всё, конечно, хорошо, и, как говорится, следствие разобралось, кто прав, а кто — нет. Потом было ещё одно заявление и ещё, и уже становилось не смешно.
В каких только статьях меня не обвиняли. Но самое длительное и, так скажем, не очень приятное началось, когда пришло заявление на раздел имущества.
Там было всё, что можно и нельзя — начиная от вилки, полотенца до унитаза. Да-да, унитаза! А далее как в стихотворении: «чашка, ложка и матрёшка, сковородка и кровать…»
Было учтено всё, даже болтик в прихожей, вкрученный в плинтус. Детская кровать и стол, мои украшения и папина болгарка. Цены тоже стояли такие, что казалось, что вещи сделаны из золота. Предстояло первое судебное заседание…

Алёна К., @alenka_ta_pchelka

Продолжение читайте в следующий понедельник (27 июля).

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, @alisa_listapad.


Новости

«Если кто-то должен был умереть, я думал, что это должен быть я». Шестилетний мальчик спас сестру от собаки ценой увечий

1
Шестилетний Бриджер Уокер из американского штата Вайоминг спас младшую сестру от нападения собаки. Произошло это 9 июля, а рассказала об инциденте тётя мальчика Ники...
Далее
Лампа

Жительница Слуцка рассказала, как прожить с семьёй на 6 рублей в день. Личный опыт

0
Раньше случчанка Екатерина ежемесячно тратила на продукты примерно 400 рублей. Сегодня на питание у неё уходит всего 180 рублей. Притом рацион семьи, утверждает она, не...
Далее
Лампа

Как вы относитесь к Слуцку. Опрос для девушек

0
Девушки, женский проект «Кур'ера» Lampa продолжает исследования, которые помогут нам лучше узнать вас, а значит - делать для вас больше интересных мероприятий и писать...
Далее

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ ЛАМПОВОМУ СООБЩЕСТВУ В VIBER

Жми!

Подпишись на наш Instagram: @lampa_slutsk

По вопросам сотрудничества

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

kurjer.info • Слуцк • Газета «Інфа-Кур’ер»

Рубрики

Социальные сети

Реклама

Газета

  • Контакты
  • Каталог
  • Частные объявления
  • Справочная
  • PDF
  • Яндекс.Метрика

© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник.

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

«Кур'ер» спрятал послание будущему президенту Беларуси. Видео

1

Про моду молодёжи. Кто как одет в Слуцке в эти жаркие выходные

4