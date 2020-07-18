«Если бы я был мэром микрорайона». Район Молодёжного центра в Слуцке

Корреспонденты «Кур'ера» «вышли в народ» в районе Молодёжного центра и задали жителям близлежащих улиц только один вопрос: «Если бы вы были мэром своего микрорайона, что бы вы изменили в нём?»
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Корреспонденты «Кур'ера» «вышли в народ» в районе Молодёжного центра и задали жителям близлежащих улиц только один вопрос: «Если бы вы были мэром своего микрорайона, что бы вы изменили в нём?»
Все публикации на эту тему здесь.
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