Своими словами о выборах-2020. Дмитрий Ельницкий: «Женщины в Беларуси могут бороться и объединять»

Житель Слуцка Дмитрий Ельницкий, инженер-технолог, говорит о начавшемся этапе агитации и роли женщин в белорусской политике, которая стало более заметной. Также он рассказывает о главном «кандидате», за которого он бы проголосовал, — уважении — и объясняет, почему оно очень важно и для политики, и для экономики.

Редакция «Кур'ера» попросила трёх случчан следить за информационной повесткой президентских выборов-2020 в Беларуси. И каждую неделю они рассказывают читателям о том, как они понимают ход избирательной кампании, что их удивляет, делятся своими мнениями и наблюдениями.

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— Что такое агитация и зачем она нужна?

— Сейчас идёт период избирательной кампании, один из этапов — это агитация. На этом этапе кандидаты в президенты будут, так сказать, побуждать избирателей проголосовать именно за него.

Агитация включает в себя и шествие, и митинги, и встречи на каких-то площадках, агитация в СМИ, в теле- и радиовыступлениях, в интернете. Есть различные способы того, каким образом можно повлиять на избирателя, чтобы в конечном счёте он оставил свой голос за определённого кандидата.

Агитировать может либо сам кандидат в президенты, либо же его доверенные лица (их сейчас около 30 человек в каждом штабе).

Могут ли сами избиратели проводить агитацию? Есть, например, парень и девушка, которые решили проводить агитацию, пошли и начали говорить… Тут, с одной стороны, Конституция позволяет каждому гражданину свободно выражать свои мысли и убеждения, поэтому можно, в принципе, спокойно об этом говорить. Но если касается того, чтобы взять портрет, флаг, выйти на площадь, то это уже может нарушать законодательство РБ о правилах проведения массовых мероприятий. То есть, если ты собираешь какое-то количество людей, ты должен это согласовать изначально с местными исполнительными органами. А просто выражать мнение на кухне, на улице, друг с другом разговаривая… Никто не запрещает тебе говорить за или против того или иного кандидата.

Опять-таки агитация подразумевает под собой, что кандидат может агитировать как за себя, так и против кого-то. Например, Светлана Тихановская может спокойно агитировать против того, чтобы люди голосовали за Лукашенко. Или Лукашенко — за то, чтобы кто-то голосовал против Тихановской или кого-либо ещё.

С точки зрения агитации объединение трёх штабов (Тихановской, Бабарико и Цепкало), мне кажется, имеет положительный характер. В первую очередь потому, что некоторые заявления главы государства о том, что женщина не может занимать пост президента, потому что Конституция не под неё написана… и недавно было предложение внести поправки в Конституцию, чтобы только человек, отслуживший в армии, мог занимать должность президента страны… И на этом фоне, я думаю, каждая женщина почувствовала себя немножко ущемлённой. Не все женщины в Беларуси — домохозяйки. Многие из них тоже имеют какие-то амбиции и цели в своей жизни, а не просто готовить еду и выращивать цветы. Многие из них показывают себя в роли хороших менеджеров, в должности руководителей крутых компаний в Минске, в Бресте, да где угодно. Они занимают хорошие должности и, в принципе, для каждой из них услышать то, что она может в какой-то степени не иметь потенциальной возможности быть президентом, мне кажется, не очень хорошо со стороны президента. И вот как-раз эти женщины, их объединение — это одна из форм агитации, они могут привлечь к себе очень много внимания лиц женского пола. Женщины могут взять на себя роль мужчин, которым отказали (одного — посадили в тюрьму (Тихановского), второго — посадили в тюрьму (Бабарико), третьему — нагло отказали (Цепкало))… И вот женщины взяли, объединились и показали, что они могут бороться за должность, могут объединять девушек, женщин в этой стране. Поэтому, думаю, это очень хороший и сильный шаг.

— За ЧТО бы вы проголосовали и почему именно за это?

— Пока в стране идёт агитация, «Кур'ер» уже запустил голосование за «кандидатов». Только не за людей, а за понятия. И я для себя определил ключевые ценности, за которые я бы проголосовал.

В первую очередь я бы выделил уважение. Уважение непосредственно к Закону, чтобы он не переписывался. То есть всю ту суть, весь тот труд, который использовался для создания Закона и его соблюдения.

Надо уважительно относиться к Закону, причём не имеет значения, какую ты должность занимаешь. Это относится ко всем, к любому чиновнику. Кем бы ты ни был, к Закону должно быть уважение в стране.

Одно из условий к моему «кандидату» — создание условий, в которых страна будет уважать Закон, причём все инстанции и на любом уровне. Это, наверное, основа основ.

Также идёт уважение к иному мнению, к альтернативному. К любому человеку, который может быть с чем-то не согласен. Его мнение должно быть учтено. И это опять-таки уважение к инакомыслию.

В нашей стране, например, я не согласен с тем, что такой образ оппозиции или любого альтернативного мнения сразу же глушится на всех национальных каналах по телевидению, где угодно, где это возможно. Идёт прямое неуважение к мнению людей, которые могут быть не согласны с политикой сегодняшнего руководства. Почему? Потому что это люди, репутацию которых оскверняют. Это неправильно. Оппозиция, люди с альтернативным мнением, — это люди, которые хотят для страны такого же хорошего и лучшего, у которых есть цель, возможно, такая же как и у нынешнего президента, — экономически сильная Беларусь. Просто они видят пусть достижения этой цели немного не таким, каким видит его действующая власть. И осквернять их мнение, унижать их репутацию, садить в тюрьму и всё, что с этим связно, я считаю абсолютно неправильным. В отсутствии социологических опросов сегодня никто не может сказать, меньшинство альтернативного мнения или же мнения действующей власти.

Если брать вещи более какие-то призёмленные и курс, которого придерживаюсь я, то это поддержание демократического строя или выбор пути соблюдения демократии в стране.

Опять-таки, демократия в нашей стране — это очень страшное слово. Демократия, я считаю, — это не то, что нам сейчас прививается по госканалам (вышли — ходите и бейте окна, парень с парнем ходят за ручку, воспитание детей непонятно где и в каких условиях), нет. Это всё, я считаю, пропаганда демократии в плохом виде. Демократия — это, в первую очередь, ответственность: перед меньшинством, перед любым инакомыслием и всем с этим связанным. Это свобода — чтобы человек мог выйти и сказать, с чем он не согласен, чем он недоволен или, наоборот, сказать всем спасибо и что хочет всех поддержать и двигаться в нужном направлении.

Соблюдение основ и принципов демократического государства — это определённо мой «кандидат». С таким посылом — без вопросов.

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