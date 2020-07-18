Сегодня без дополнительных эпидпроверок и карантинов белорусы могут улететь на отдых в четыре страны: Албанию, Турцию, Египет и Черногорию. «Кур`ер» узнал у местных туроператоров, насколько сейчас востребованы эти направления и есть ли спрос у жителей Слуцка на заграничный отпуск во время пандемии.

На отдых решаются только самые смелые

«Интерес есть, но пока только самые смелые улетают на море. Случчане выбирают такие направления, как Турция и Египет, — рассказала „Кур`еру“ Юлия Лапотко, руководитель отдела продаж туристической компании „Ростинг“ в Слуцке. — Летом преобладает семейный отдых. Жители Слуцка, которые всё-таки решились на отдых, улетели целыми семьями. Цены на отдых в Турцию и Египет держатся на уровне прошлогодних, чтобы привлечь туристов. Случчане говорят, что в отелях немноголюдно. Такое в последний раз было 20 лет назад».

Что касается мер предосторожности, то туристов просят соблюдать дистанцию, носить маски в местах массового скопления людей и во время перелётов. Кроме того, вместо шведского стола в отелях — еду приносят официанты по индивидуальному заказу. После отдыха туристам не нужно будет сдавать ПЦР-тест или соблюдать карантин по возвращении в Беларусь.

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Юлия Лапотко отмечает, что такого кризиса на её памяти ещё не было. «С начала лета по нашим путёвкам улетело примерно 40−50 человек. В прошлом году за аналогичный период эта цифра была в 60 раз больше — за половину лета на отдых успевали отправить около 3 тысяч человек, — сравнивает она. — Я думаю, что туристический сезон в этом году так и не начнётся. Сфера несёт огромные убытки из-за пандемии коронавируса. Вообще, всё напоминает ситуацию, когда ты только открываешься и делаешь первые шаги в бизнесе. Сейчас многие турфирмы чувствуют себя новичками».

С начала лета никто не купил путёвку на море

Татьяна Холодова, директор туристического агентства «Фиеста Тур» в Слуцке, считает, что случчане всё ещё боятся лететь на отдых в другие страны.

«У меня нет надежды, что этот летний сезон начнётся. Несмотря на интерес, жители Слуцка всё ещё не готовы рисковать, улетая в другие страны. С начала лета ещё никто не купил путёвку на море. На данный момент случчане не спешат бронировать путёвки. Думаю, что сказалась не только эпидситуация, но и финансовое положение случчан, — отметила она. — Несмотря на это мы работаем в других направлениях. Например, наши постоянные туристы готовятся к поездке на «Славянский базар».

Начало года было многообещающим, а сейчас — единицы туристов

Артём Артюшкевич, руководитель турагентства «Мон Трэвел» в Слуцке, говорит, что на отдых этим летом отправились лишь считанные единицы туристов. Они выбрали такие направления как Турция, Египет и Черногория. Албания пока случчан не привлекает.

«Сезон в этом году выдался провальным, хотя начало года было многообещающим. В январе ещё был очень большой спрос на отдых в Египте, а сейчас люди побаиваются куда-либо лететь отдыхать. Тем временем, растёт интерес и спрос на отдых в августе» — сказал он.

Имейте ввиду!

МИД Беларуси предупреждает выезжающих, что страны могут снова ввести ограничительные меры, в таком случае туристы сами несут ответственность за возможные издержки. В ведомстве отмечают, что меры, которые вводят власти разных стран, всё время пересматриваются и корректируются. МИД рекомендует перед выездом за границу уточнять актуальную информацию в загранучреждениях страны, куда вы собираетесь ехать, а также дипломатических представительствах стран транзитного следования.

После открытия туристического сезона в некоторых странах отмечается рост случаев коронавируса. «Поэтому открытие зарубежными государствами туристических направлений для наших граждан не исключает, в случае ухудшения в них эпидемиологической ситуации, возврат к прежним ограничительным мерам. Просим учитывать высокую вероятность введения властями заблаговременно не анонсированных ограничений, оповещение о которых может последовать одновременно с их введением. И ещё раз напоминаем, что, принимая решение о зарубежной поездке в такой ситуации, вы несёте всю полноту ответственности за возможные издержки», — сказано в сообщении ведомства.