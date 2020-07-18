Вчера с супругой на дизеле ездили в лес. Похвастаться нашим «уловом» нельзя, но ведь главное приобретение — это светлая энергия от общения с природой. А самое полезное, что досталось от подарков леса — целебные растения. Сразу оговорюсь, собирали аккуратно, щадящим образом и с душой.

1. Чабрец, или тимьян

2. Толокнянка (медвежьи ушки)

3. Зверобой продырявленный

4. Иван-чай (кипрей)

Народное название — богородская трава. Её прозвище само о себе говорит.Ей лечились ещё древние русы и викинги.Выбирать нужно тот, у которого на просвет на листиках видны точки, словно перфорация. Именно его рекомендуют собирать. Травники считают, что это растение исцеляет от «99 болезней».Его считают славянским чаем: не содержит кофеин, но тонизирует лучше, чем азиатские чаи. Между прочим, его называют «мужской травой». Проверено!

Мудрого и полезного общения с природой!