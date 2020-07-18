Вчера с супругой на дизеле ездили в лес. Похвастаться нашим «уловом» нельзя, но ведь главное приобретение — это светлая энергия от общения с природой. А самое полезное, что досталось от подарков леса — целебные растения. Сразу оговорюсь, собирали аккуратно, щадящим образом и с душой.

1. Чабрец, или тимьян

Целебные травы случчане собирают в ближайшем лесу. Есть и «мужская трава». Фото
Чабрец. Фото: Александр Шелехов
Народное название — богородская трава. Её прозвище само о себе говорит.

2. Толокнянка (медвежьи ушки)

Целебные травы случчане собирают в ближайшем лесу. Есть и «мужская трава». Фото
Толокнянка. Фото: Александр Шелехов
Ей лечились ещё древние русы и викинги.

3. Зверобой продырявленный

Целебные травы случчане собирают в ближайшем лесу. Есть и «мужская трава». Фото
Зверобой. Фото: Александр Шелехов
Выбирать нужно тот, у которого на просвет на листиках видны точки, словно перфорация. Именно его рекомендуют собирать. Травники считают, что это растение исцеляет от «99 болезней».

4. Иван-чай (кипрей)

Целебные травы случчане собирают в ближайшем лесу. Есть и «мужская трава». Фото
Иван-чай. Фото: Александр Шелехов
Его считают славянским чаем: не содержит кофеин, но тонизирует лучше, чем азиатские чаи. Между прочим, его называют «мужской травой». Проверено!

Мудрого и полезного общения с природой!

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.