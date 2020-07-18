Жители Беларуси, подписавшиеся за выдвижение Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, остались без выбранных ими претендентов. Что делать дальше: как участвовать в выборах и за кого голосовать. На эту тему размышляют политологи. По их мнению, бойкот выборов - самый проигрышный вариант. «Если на выборы придут только сторонники Лукашенко, пусть их будет 20−30%, он получит электоральную победу», — говорит Валерий Карбалевич. После 14 июля начался период предвыборной агитации, когда кандидаты в президенты могут встречаться с избирателями, рассказывать о себе и своей предвыборной программе, выступать по радио и телевидению. Где и когда состоится трансляция, определили путём жеребьёвки.

Редакция «Кур'ера» продолжает публиковать мнения случчан о событиях, связанных с президентскими выборами-2020 в Беларуси:

В городе и на селе

В Слуцке 14 июля торжественно открыли новый дом для многодетных семей. Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома, лично вручил ключи от квартир новым жильцам и поздравил их.

Программа жилой застройки Слуцка расписана на ближайшие пять лет. Появятся районы как многоэтажной застройки, так и частный сектор. УКС Слуцкого района разработал архитектурный проект, по которому с 2021 года на участке между улицами Борисовца и Ивановского начнётся строительство семи домов на 530 квартир.

В планах градостроителей Слуцка изменить русло реки и обустроить новый пляж. Об этом «Кур'еру» рассказал Игорь Родионов, директор УКС Слуцкого района. По его словам, это будет вторая очередь строительства инфраструктуры нового микрорайона.

Что волнует жителей микрорайонов, схожи ли проблемы горожан, проживающих в разных уголках Слуцка? «Кур'ер» возобновил цикл публикаций «Если бы я был мэром микрорайона». Корреспонденты пообщались с людьми на улице Монахова и задали его жителям только один вопрос: «Если бы вы были мэром вашего микрорайона, что бы вы изменили в нём?»

Многие случчане собирают грибы и ягоды в ближайших лесах, но немногие проверяют их на наличие радиоактивных элементов. А зря. В Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии рассказали «Кур'еру», в каких местах дары леса лучше не собирать.

Случчане, которые живут в деревнях или приезжают туда на лето, удивляются, что общественные поля с пшеницей, кукурузой и другими культурами всё ближе приближаются к их домам и огородам. Жителей сомневаются, что такое размещение — правильно, и беспокоятся за своё здоровье и посадки.

О людях

родился и живёт в Слуцке. Больше 10 лет он работал каменщиком, грузчиком, а потом круто изменил свою жизнь и сейчас

Случчанка Татьяна Легун, инженер по образованию, в декретном отпуске осваивает рукоделие, которое, по её мнению, в дальнейшем сможет приносить неплохой доход. Она рассказала, как научилась вязать руками без спиц и какие изделия делает в этой технике.

Под Любанью, в деревне Отрадное живёт Михаил Ефимчик — пенсионер, бывший агроном и завскладом. Среди местных жителей он имеет славу народного целителя. Мужчина рассказал «Кур'еру» о своей жизни и о том, почему у него дома среди икон, украшений и картин стоят портреты Лукашенко и Сталина.

Происшествия

13 июля, в центре Слуцка чуть не произошла трагедия. Как сообщал «Кур`ер» ранее, на дамбе возле мостика влюблённых в реке Случь тонул 11-летний мальчик. Его спас 16-летний Антон Ногтич, который прибежал на крик очевидца.

«Кур`ер» ранее, на дамбе возле мостика влюблённых в реке Случь тонул 11-летний мальчик. Его спас который прибежал на крик очевидца.

А ещё раньше на так называемом «танковом» мосту в микрорайоне «Сахарный» тонули двое подростков. Их спас 30-летний случчанин Евгений Клезович, который вместе с другом приехал искупаться. Евгений рассказал «Кур`еру», как всё происходило.

который вместе с другом приехал искупаться. Евгений рассказал «Кур`еру», как всё происходило. В Слуцке 16-летний парень на велосипеде поехал на «красный» и его сбила машина . Авария произошла в среду, 15 июля, около 20 часов на перекрёстке улицы М. Богдановича и 2-го переулка М. Богдановича.

. Авария произошла в среду, 15 июля, около 20 часов на перекрёстке улицы М. Богдановича и 2-го переулка М. Богдановича. Под Слуцком, в деревне Леньки, милиционеры задержали нетрезвого жителя Греска. Он разрисовал баллончиком киоск «Табакерка».

Почитать и посмотреть

Случчанка Марта рассказала, какие шесть полезных приложений для смартфона помогают ей в воспитании дочери в первый год её жизни.

Как ни крути, многие случчане продолжают собирать грибы, ягоды и делать собственные заготовки на зиму. Марина, жительница Слуцка, поделилась пошаговым рецептом икры из лисичек.

А случчанка Ольга Чижик давно не заказывает пиццу в общепите, а готовит её сама. Девушка добилась того, что итальянский пирог выходит идеальным и всегда получается, и поделилась рецептом.

Эксперты недвижимости отмечают, что квартиры на вторичном рынке в столице подешевели до минимального значения за 7 месяцев. А вот в Слуцке ситуация, похоже, обратная: цены на жильё продолжают расти. Как пример: одна и та же «двушка» в марте продавалась за $ 43 тысячи, а в июле она уже выставлена за $ 47 тысяч.

Народные новости

Прочитав пост о детях, тратах в парке, случчанка возмутилась, что люди жалеют потратить на ребёнка в парке 4,5 рубля, а мечтают об аквапарке в Слуцке, который будет не бесплатный.

Случчанка Елена после публикации, о том, как жители включают радио, надевают сетку, чтобы отпугнуть птиц от вишни и черешни, показала, какими ещё способами сельчане защищают плоды.