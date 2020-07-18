«Вкусный до неприличия». Случчанка поделилась рецептом пирога со свежей черникой

Про Ирину Корбут, которая увлекается выпечкой и ведёт Instagram с рецептами, «Кур'ер» рассказывал в начале года. Она поделилась рецептом открытого пирога со черникой, который можно испечь на слуцких дрожжах (Interferm).

«Дрожжевой пирог с черникой — отличная домашняя выпечка. Благодаря добавлению крахмала начинка не вытекает, а превращается в густую желеобразную массу, что позволяет полностью сохранить вкус и аромат свежей черники. Порадуйте себя и своих домашних вкусной, свежей выпечкой! — рассказала Ирина Корбут. — Такой пирог хорошо приготовить в выходной день, когда за большим столом соберётся вся семья, и подавать на десерт под неторопливую задушевную беседу. Пирог старомодный и до неприличия вкусный».

Ингредиенты

Для опары:

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100 г муки

75 мл воды

10 г свежих прессованных дрожжей

0,5 ч.л. сахара

Для основного замеса:

вся опара

350−400 г муки

75 мл молока

1 яйцо

3−4 ст.л. сахара

2 ст.л. растительного масла

1 ч.л. соли

Для начинки:

300 г черники

3−4 ст.л. сахара

1 ст.л. крахмала

яйцо для смазывания пирога

Приготовление

Замесите опару и оставьте при комнатной температуре на 2−3 ч для брожения. Для сдобы смешайте яйца, соль, сахар, масло и молоко в однородную смесь. Вмешайте сдобу в опару. Постепенно добавляя муку, замесите мягкое эластичное тесто, которое не будет липнуть к рукам и рабочей поверхности. В процессе вымешивания пользуйтесь мукой только по необходимости и в минимальных количествах, исключительно для того, чтобы тесто не прилипало к рукам и доске. Тесто положите в миску, накройте плёнкой и оставьте при комнатной температуре до удвоения в объеме. Смешайте чернику, сахар, крахмал. Форму для выпечки (для пирога на фото размер — 28 см) смазываем, припыляем мукой. Отделяем небольшой кусочек теста для украшения. Больший кусочек теста раскатываем по размеру формы, выкладываем начинку. Украшаем оставшимся тестом. Даём пирогу подойти минут 30−40. Смазываем разболтанным яйцом. Выпекаем при 180 °C 30−40 минут. Остудите пирог перед подачей. Приятного аппетита!

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