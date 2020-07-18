«Вкусный до неприличия». Случчанка поделилась рецептом пирога со свежей черникой

Про Ирину Корбут, которая увлекается выпечкой и ведёт Instagram с рецептами, «Кур'ер» рассказывал в начале года. Она поделилась рецептом открытого пирога со черникой, который можно испечь на слуцких дрожжах (Interferm).
«Дрожжевой пирог с черникой — отличная домашняя выпечка. Благодаря добавлению крахмала начинка не вытекает, а превращается в густую желеобразную массу, что позволяет полностью сохранить вкус и аромат свежей черники. Порадуйте себя и своих домашних вкусной, свежей выпечкой! — рассказала Ирина Корбут. — Такой пирог хорошо приготовить в выходной день, когда за большим столом соберётся вся семья, и подавать на десерт под неторопливую задушевную беседу. Пирог старомодный и до неприличия вкусный».
Ингредиенты
Для опары:
- 100 г муки
- 75 мл воды
- 10 г свежих прессованных дрожжей
- 0,5 ч.л. сахара
Для основного замеса:
- вся опара
- 350−400 г муки
- 75 мл молока
- 1 яйцо
- 3−4 ст.л. сахара
- 2 ст.л. растительного масла
- 1 ч.л. соли
Для начинки:
- 300 г черники
- 3−4 ст.л. сахара
- 1 ст.л. крахмала
- яйцо для смазывания пирога
Приготовление
- Замесите опару и оставьте при комнатной температуре на 2−3 ч для брожения.
- Для сдобы смешайте яйца, соль, сахар, масло и молоко в однородную смесь. Вмешайте сдобу в опару.
- Постепенно добавляя муку, замесите мягкое эластичное тесто, которое не будет липнуть к рукам и рабочей поверхности. В процессе вымешивания пользуйтесь мукой только по необходимости и в минимальных количествах, исключительно для того, чтобы тесто не прилипало к рукам и доске.
- Тесто положите в миску, накройте плёнкой и оставьте при комнатной температуре до удвоения в объеме.
- Смешайте чернику, сахар, крахмал.
- Форму для выпечки (для пирога на фото размер — 28 см) смазываем, припыляем мукой. Отделяем небольшой кусочек теста для украшения. Больший кусочек теста раскатываем по размеру формы, выкладываем начинку. Украшаем оставшимся тестом.
- Даём пирогу подойти минут 30−40. Смазываем разболтанным яйцом. Выпекаем при 180 °C 30−40 минут. Остудите пирог перед подачей. Приятного аппетита!
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