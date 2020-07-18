Главный садист в деревне… Случчанин запирает в клетку котов, чтобы, обезумев от голода и страха, они отпугивали птиц

Настал дачный сезон и случчанам интересны советы, как уберечь свой урожай. Прочитала в «Кур`ере», что одни вешают радио на дерево, другие присылали пугающие варианты. Но ни что не сравнится с тем, что предпринимает один мужчина. История жуткая.

Чтобы сохранить свой урожай, мужчина использует настоящий садистский метод. Он работает сторожем в колхозе в Слуцком районе. На машинно-тракторной станции у них гуляет много бездомных котов.

Так вот, дома мужчина соорудил клетку под своей черешней. Берёт одного кота со «стана» и сажает его в эту клетку. Целый день его не кормит, даёт только воду. Может и два дня не кормить. Животное становится диким: скачет по клетке, мяукает и тем самым отпугивает птиц. Потом мужчина выпускает одного кота и берёт следующего.

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Мужчина гордится своим урожаем. Говорит, что у всех птицы черешню обклевали, а у него ни одной ягодки не тронули. Надеюсь, он читает «Кур`ер» и перестанет издеваться над животными и повесит на дерево радио.

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