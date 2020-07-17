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Удивительной красоты рисунки 8-летнего мальчика из Слуцка помогут собрать деньги на лечение Анастасии Демидович. Приходите на выставку

Виктория Капская
Виктория Капская
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С 20 по 26 июля в слуцком кафе «Таверна» пройдёт благотворительная выставка 8-летнего художника Даниила Мартынюка из Слуцка. Все вырученные средства пойдут на лечение Анастасии Демидович, у которой онкологическое заболевание. Организаторы — женский проект Lampa газеты «Кур'ер».

Как будет проходить выставка

На протяжении недели в кафе «Таверна» будут выставлены работы третьеклассника СШ № 12 Даниила Мартынюка. Посетить выставку могут все желающие. Вход — донейшен (дадите столько, сколько посчитаете нужным). Все вырученные средства пойдут на помощь случчанке.

«Таверна» работает с воскресенье по четверг с 10 до 23 часов, с пятницы по субботу — с 10 до 2 часов. Находится кафе по улице Ленина, 120.

Кто такой Даниил Мартынюк

В Слуцке пройдёт выставка рисунков 8-летнего случчанина в помощь Анастасии Демидович. Поможем вместеВ редакцию написала мама Даниила — Ирина — и предложила для выставки картины своего сына. Она сказала, что мальчик стал активно рисовать картины на самоизоляции весной. Самое интересное, что Даниил — самоучка. Он делает красивые работы, несмотря на то, что не обучается в художественной школе.

«Даниил с детства красиво рисует — это семейное: папа и дед мужа — художники. Дедушка не был известным художником, но он обучал этому искусству других. У нас в доме висят его картины, — рассказывает мама случчанина. — А Даниил смотрит разные видео, мастер-классы. Например, он окончил онлайн-курсы и получил опыт в акварельной живописи, гуаши и владении кистями. Ему за это дали сертификат».

В Слуцке пройдёт выставка рисунков 8-летнего случчанина в помощь Анастасии Демидович. Поможем вместе

Даниил не хочет учиться в художественной школе. Говорит, желает рисовать то, что сам хочет, а не то, что скажут.

Есть вопросы — звоните 8 025 959 29 90 (Виктория).

На что сейчас нужны деньги Анастасии Демидович

Последняя проверка в Боровлянах у Анастасии Демидович была в начале мая. По её словам, показания КТ немного ухудшились. В итоге девушке отказали в лечении в Беларуси, но она остаётся на поддерживающей терапии.

«Мы начали искать новые пути. Обратились к двум кураторам, которые организовывают консультации. Первым откликнулся Израиль. После консультации я получила план лечения. Это две химиотерапии на лекарстве, которое пришлось заказывать из России. Первый курс обошёлся почти в 2000 долларов», — рассказала Анастасия.

Сейчас Анастасия проходит вторую химиотерапию, после которой она поедет на контрольное обследование. Теперь КТ, МРТ, УЗИ для девушки только платно и по направлению.

Также случчанке обещают организовать консультацию с Турцией (около 200 долларов) и Германией (около 700 долларов, как и с Израилем).

«Поэтому сейчас я хочу начать собирать деньги на обследование и на поездку за границу. Надо минимум 30 000 евро. Это на обследование, проживание, перелёт и другое. И то, не факт, что этих денег хватит», — сказала случчанка.

Если хотите помочь Анастасии — приходите на нашу благотворительную выставку в кафе «Таверна».

Также вы можете перевести деньги на лицевой счёт оператора мобильной связи МТС по номеру телефона: +375 29 523 79 93. Необходимо пополнить баланс.

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг № 615 «АСБ Беларусбанк» — г. Слуцк, ул. Чехова, 22; УНП: 100 325 912; МФО AKBBBY2X:

• В белорусских рублях — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY85AKBB31340000000900070000 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный

• В долларах США — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY07AKBB31341000000530070000 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный

• В евро — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY31AKBB31342000000480070000 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный.

В назначении платежа нужно обязательно вручную ввести номер благотворительного счёта. А также указать, что платёж на имя Демидович Сергей Евгеньевич для лечения и реабилитации дочери Демидович Анастасии Сергеевны. Осуществить благотворительный платёж можно как в учреждениях банка посредством услуги «Произвольный платёж» (платёж по реквизитам), так и в инфокиосках, интернет-банкинге и М-банкинге.

Все публикации об Анастасии Демидович — здесь


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