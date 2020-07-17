Как отреставрировать передние зубы. Варианты

Отреставрировать передние зубы можно по-разному: отбелить эмаль, поставить коронки или установить импланты. Есть и другой способ создания «голливудской улыбки» — виниры, люминиры или компониры. С их помощью уже и в Беларуси решают проблемы с зубами.

Все разновидности накладок на зубы решают одну задачу — сделать улыбку естественной и красивой. Однако каждый вид микропротезов обладает собственными характеристиками и имеет массу особенностей. Специалист клиники «Азбука здоровья» помог нам разобраться в плюсах и минусах каждого.

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Виниры

Они могут быть изготовлены из керамики или композитного материала. Их толщина не менее 0,5 мм (иногда и больше), а способность к маскировке дефектов довольно высока. Виниры могут скрыть не только потемневшую эмаль, но и незначительную кривизну, щель между передними резцами, отсутствующий фрагмент, скол и другие серьезные недостатки.

Виниры делятся на две основные группы — изготовленные в лаборатории и композитные, что наносятся на зубы послойно прямо в кабинете стоматолога.

Чтобы установить керамические виниры, врач под местной анестезией снимает верхний слой эмали, подготавливает слепки, на основании которых зубной техник изготовит пластины в лаборатории. На препарированные зубы наклеиваются временные накладки из пластика. Через 2−4 недели доктор сменит пластиковые пластины на постоянные.

Композитные виниры могут быть изготовлены за один визит. Врач под анестезией препарирует зубы, затем наносит на них композитный материал, слой за слоем добиваясь нужного оттенка. Этот вид реставрации менее долговечен.

Керамические виниры служат 10−15 лет, композитные — меньше.

Люминиры

Это супертонкие накладки, для установки которых чаще всего не требуется препарация зуба.

Такие пластины изготавливают из стоматологического фарфора с добавлением минералов, они могут скрыть пятна на эмали, небольшие изъяны на передних резцах. Люминиры можно снять, а зубам вернуть первоначальный вид.

Установка люминиров занимает немного времени — всего за пару визитов к врачу можно обрести голливудскую улыбку.

Основными достоинствами люминиров являются: устойчивость к окраске, возможность замены, длительный срок эксплуатации (15−20 лет). Но основной минус — цена. Дело в том, что патент на изготовление люминиров есть только у одной компании из США — Cerinate. Этим и объясняется их высокая стоимость. Некоторые клиники под видом настоящих люмини­ров устанавли­вают подделки, которые служат гораздо меньше.

Компониры

Для тех, кто хочет сэкономить, недавно появилась альтернатива — компониры, которые разработала и изготовила швейцарская компания Coltene/Whaledent. Компониры — тонкие пластины, изготовленные в лаборатории, крепятся на зубы так же, как виниры.

Для компониров применяется композитный материал, сродни тому, который используют для изготовления прямых виниров. Однако компониры делают в лаборатории по шаблонам. Достоинствами компониров можно назвать невысокую стоимость, небольшую толщину (около 0,3 мм), высокую эстетичность. К недостаткам относят недолговечность (срок службы 7−10 лет), подверженность сколам и трещинам.

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