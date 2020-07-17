«Если кто-то должен был умереть, я думал, что это должен быть я». Шестилетний мальчик спас сестру от собаки ценой увечий

Шестилетний Бриджер Уокер из американского штата Вайоминг спас младшую сестру от нападения собаки. Произошло это 9 июля, а рассказала об инциденте тётя мальчика Ники Уокер. Теперь все заслуженно считают его героем, пишет eurosport.

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Когда брат увидел, что на сестру бежит разъярённая собака, он заслонил её своим телом. Собака несколько раз укусила Бриджера за лицо и голову, но маленький герой всё равно смог схватить сестру за руку и увести её в безопасное место. «Если кто-то должен был умереть, я думал, что это должен быть я», – сказал мальчик после.

Уокеру наложили 90 швов, у него повреждена губа, левая щека и левый глаз.

Пост собрал больше миллиона лайков и сделал Бриджера звездой. Актёр Крис Эванс, сыгравший Капитана Америку, отправил герою щит со съёмок фильма: «Приятель, ты герой. То, что ты сделал, было очень храбро и бескорыстно. Твоей сестре очень повезло иметь тебя в качестве старшего брата. Твои родители, наверное, очень гордятся тобой».

Сделал пост и Майк Руффало, исполнитель роли Халка: «Люди, которые ставят благополучие других на первое место, самые героические и заботливые из всех, кого я знаю. Я очень уважаю тебя и восхищаюсь твоим мужеством и сердцем».

А всемирный боксёрский совет (WBC) признал шестилетнего Бриджера Уокера почётным чемпионом.

We are honored to name 6-year-old, Bridger Walker, WBC Honorary Champion, for his brave actions that represent the best values ​​of humanity. Bridger, you're a hero 👏🔰 pic.twitter.com/L2FqL0K4vw — World Boxing Council (@WBCBoxing) July 15, 2020

По словам тёти, Бриджер уже находится дома и пребывает в прекрасном настроении, хотя ему сложно улыбаться. Семья мальчика попросила всех, кто предлагает финансовую помощь, отдать эти деньги в благотворительные фонды.