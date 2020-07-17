Жительница Слуцка рассказала, как прожить с семьёй на 6 рублей в день. Личный опыт

С чего всё началось

Раньше случчанка Екатерина ежемесячно тратила на продукты примерно 400 рублей. Сегодня на питание у неё уходит всего 180 рублей. Притом рацион семьи, утверждает она, не изменился. Екатерина рассказала женскому проекту Lampa газеты «Кур`ер» о своём экономичном подходе и о том, как семье из трёх человек удаётся прожить на 6 рублей в день.

«Наш эксперимент под названием «прожить на 6 рублей в день» начался, когда мы стали строить квартиру. Ежемесячный платёж для нас был неподъёмный — 2300 рублей, — говорит Екатерина. — В то время как наш совместный доход с мужем составлял 1700 рублей. Сразу оговорюсь: выплачивать кредит нам помогали родители. Но даже несмотря на их финансовую помощь, нам пришлось урезать свои расходы до минимума.

Как раз в тот период жизни я встретилась с подругой. Она — мама-одиночка, ко всему же ещё и сирота. Ей некому помогать. Она живёт на съёмной квартире и одна воспитывает ребёнка. Я спросила: как тебе это удаётся? И она поделилась своим подходом в распределении бюджета. На двоих с дочкой она тратит 4 рубля в день на продукты. На первый взгляд кажется, что на такую сумму можно питаться только «дошираком». Но это не так. У них нормальное сбалансированное питание. После её рассказа я тоже решила попробовать, но свой бюджет на семью из трёх человек увеличила до 6 рублей в день.

Первый день стал моральным испытанием

Во время первого похода в магазин я по привычке накладывала в корзину всё, что видели глаза. Потом остановилась и поняла, что на кассе придётся заплатить кругленькую сумму. Муж сказал: «Нужно пойти и выложить продукты обратно на полки. Только так мы придём к своей мечте». В голове сразу же возникла картинка: с одной стороны — вкусная еда, с другой — собственная квартира.

Мой выбор был очевиден — и я пошла выкладывать продукты. Морально было очень тяжело, я испытывала стыд и неловкость. В тот день мы купили продуктов на 10 рублей. На следующий день я была умнее: в кошельке лежало ровно 6 рублей. Ни больше, ни меньше. С тех пор у меня никогда на кассе в чеке не было больше необходимой суммы, укладывалась в неё, ну, плюс-минус копейки.

Теперь в магазин хожу каждый день

Раньше, как и большинство семей, мы ездили закупаться продуктами на неделю. В месяц на еду уходило примерно 400 рублей. С новым подходом я стала ходить в магазин каждый день, но при этом расходы сократились в два раза. И, к слову, в нашем рационе ничего не поменялось.

Наша семья состоит из трёх человек: я, муж и 6-летний ребёнок. В основном мы питаемся дома только два раза в день: завтрак и ужин. «Ссобойки» на работу не берём.

Теперь о принципе, как я распределяю свой ежедневный бюджет. К примеру, в первый день я покупаю хлеб, батон, молоко, сметану и две пачки творога. Во второй день беру что-то одно: курицу, фарш или рыбу. В третий день закупаю макароны, гречку и муку. В четвёртый день — овощи и фрукты. Продуктов хватает на пару дней, и ты просто покупаешь то, что необходимо.

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Раньше я брала сразу килограммами, а теперь покупаю поштучно. Два яблока, два банана, две морковки, луковица. Если раньше овощи и фрукты успевали испортиться и приходилось 30% продуктов выкидывать, то теперь отходов нет вообще. Съедаем всё подчистую.

Яйца и свинину нам передают родители из деревни, поэтому на этом мы тоже здорово экономим. Сейчас начался дачный сезон, и можно сократить расходы ещё на фруктах и овощах.

Единственное, что изменилось: мы полностью отказались от колбасных изделий, полуфабрикатов и покупных сладостей. С ребёнком договорились, что у нас теперь есть закон: в магазине он может выбрать что-то одно. А вместо печенюшек я пеку ему сырники или блинчики.

Иногда покупка никак не вписывается в ограниченный бюджет. К примеру, банка кофе стоит 8 рублей. Тогда я покупаю кофе, а на завтра оставляю только 4 рубля.

Теперь смотрю не на красный ценник, а на необходимость товара

Раньше в магазине я всегда обращала внимание на акционные товары. Мне казалось, что на скидках я экономлю, а получалось наоборот. Сейчас же я смотрю не на красный ценник, а на необходимость товара. Теперь мы не забиваем полки холодильника, но при этом дома всегда есть еда.

У нас заканчиваются платежи за кредит, и нет нужды так экономить. Но я понимаю, что уже не могу вернуться к прежнему расточительству. Мне удалось найти идеальный баланс: нормально питаться и не тратить на это значительную часть семейного бюджета".

Наталия Жаврид



