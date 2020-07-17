Сергей Черечень представил свою предвыборную программу. Что предлагает кандидат в президенты

Кандидат в президенты Беларуси и председатель партии «Грамада» Сергей Черечень представил свою предвыборную программу, которая была размещена на официальном сайте его предвыборной кампании.

Среди пунктов программы Череченя значатся продвижение малого и среднего бизнеса и сведение к минимуму роли государства в экономике — оно должно заниматься только развитием инфраструктуры. Предлагается перенять опыт Парка высоких технологий в плане снижения налоговой нагрузки, провести приватизацию мелких и средних госпредприятий, способствовать созданию и развитию фермерских хозяйств вместо колхозов, а также ввести частную собственность на землю с возможностью её продажи только через 5 лет после приобретения.

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В социальной сфере планируется усилить поддержку безработных, увеличить зарплаты преподавателей и врачей, улучшив качество медицинского обслуживания, а также реформировать систему ЖКХ, сделав ценообразование более прозрачным и допустив к оказанию услуг частных подрядчиков. Предлагается вернуть в трудовой стаж время службы в армии, учёбы и декретного отпуска, отменить обязательное распределение и внедрить полностью контрактную армию, отказавшись от обязательного воинского призыва.

Черечень призывает к сокращению бюрократических процедур, а также к общей реорганизации госаппарата и повышению его эффективности при уменьшении численности. Для этого предлагается внедрить систему оценки госуслуг и полезности работы чиновников, сделать обязательной и открытой подачу деклараций о доходах занимающих высокие посты государственных служащих. Одним из основных пунктов является развитие местного самоуправления, проведение выборов глав городов и регионов.

Предполагается повысить эффективность судебной системы и ввести в Беларуси суд присяжных, пересмотреть уголовный и административный кодексы, а также отказаться от смертной казни. Планируется реформа органов правопорядка, в частности, отмена обязательных планов и демонтаж так называемой палочной системы.

Во внешней политике новым курсом станет объявление Беларуси нейтральной державой, выход её из военных блоков и отказ от вступления в военные союзы в будущем. Планируется активно вести переговоры с ЕС о полной отмене шенгенских виз для белорусов. Несмотря на призывы к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми соседями, предлагается принимать решения об участии в интеграционных объединениях только посредством всенародного референдума.

Программа предполагает отмену «тунеядского декрета» в любой форме. Черечень обещает отменить транспортный налог и убрать киоски «Табакерка», которые приводятся как пример монополии частного бизнеса, покрываемой государством.

Также в случае победы Черечень намерен в качестве государственных символов вернуть бело-красно-белый флаг и герб «Погоня».

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