«Когда стало нормой продавать гнилые продукты?» Случчанка о торговле в магазинах шаговой доступности

Случчанка Марина Фицай прислала в редакцию «Кур`ера» фотографии с гнилыми овощами и фруктами, которые продавались в продовольственном магазине рядом с домом её родителей. Женщина отмечает, что из-за такого качества товара её пожилые родители вынуждены ездить за продуктами в центр города. Администрация магазина не согласна с данными претензиями, отвечая, что сфотографированы продукты уже снятые с реализации.

«Торговать гнилыми овощами и фруктами уже нормально?»

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«Вечером 10 июля я зашла в продуктовый магазин № 23, расположенный на улице Ленина, 29. Увидела гнилой арбуз, который лежал в тележке. Сверху он был забросан картофелем. На подносе лежали совершенно не пригодные бананы. Далее я увидела гнилые помидоры, с которых уже тёк сок, сморщенные огурцы и яблоки, капусту с гнилыми кочерыжками. Гнилые апельсины лежали прямо на виду, — рассказывает Марина. — После посещения магазина у меня был только один вопрос: торговать гнилыми овощами и фруктами — это уже нормально?»

По словам Марины, на следующее утро она вернулась в магазин и увидела ту же картину. «Никто ничего не убрал! Когда я попросила жалобную книгу, то девушка стала жаловаться, что эта вчерашняя смена за собой не убрала. Это как рабочие передают смены между собой, что такой бардак с утра? Разве могут овощи и фрукты сгнить за одну рабочую смену, чтобы обвинять друг друга? Как следят за залом заведующая магазина и товаровед? — задаётся вопросами женщина. — Мои родители живут недалеко от этого магазина, но вынуждены ездить в город за продуктами, поскольку здесь нет ни выбора, ни качества. Как можно допускать такое отношение к клиентам?»

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Заведующая магазином: «У нас сегодня идеальная витрина!»

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Как пояснила «Кур`еру», заведующая продовольственным магазином № 23 КУП «Слуцкторг», покупатель сфотографировал товар, который был уже снят с реализации.

«Женщина заявляет, что в нашем магазине продаётся весь гнилой товар. Ну не может быть такого! Каждый день чистится витрина. Из присланных фотографий, на витрине лежали только яблоки и апельсины. Остальной товар был уже в тележке. Это отобранные овощи и фрукты, которые были сняты с реализации. Мы составляем акты и выбрасываем непригодный товар», — ответила Анжела Злогодух.

Заведующая магазином добавила, что вчера, 16 июля, в магазин приезжала санстанция. «Всё проверили! К качеству товаров не было никаких претензий. Придите и убедитесь сами: у нас сегодня идеальная витрина! В нашем магазине большая проходимость, овощи и фрукты всегда разбирают. Люди, наоборот, пишут нам благодарности», — подчеркнула она.